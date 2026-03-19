המשטרה מציגה: המתפרעים הגיעו עם עגלות תינוק

בעקבות הדיווחים על אלימות מצד השוטרים בהפגנות החרדים בירושלים, במשטרה פרסמו תיעוד בו נטען כי המפגינים "מנצלים באופן ציני ומסוכן פעוטות שהביאו עמם בעגלות, שיהוו עבורם 'כמגן אנושי' אל מול כוחות המשטרה"

בעקבות המהומת האלימות שפרצו היום (חמישי) בירושלים בהפגנת החרדים הקיצונים נגד הרכבת הקלה, במשטרה פרסמו כעת תיעוד מהאירועים הקשים, בו נראה כי מפרי הסדר הביאו איתם עגלות ילדים. לטענת המשטרה, המפגינים "עושים שימוש ציני בפעוטות ובעגלות תינוק, כדי להפר את הסדר הציבורי ולגרום נזק רב לתשתיות".

"מאות מפרי סדר כאמור הגיעו לרחוב יחזקאל במטרה לגרום נזק לתשתיות הרכבת הקלה, תוך שהם פורצים בכוח לאתר העבודות, מתעמתים עם העובדים במקום תוך שהם מנצלים באופן ציני ומסוכן פעוטות שהביאו עמם בעגלות, שיהוו עבורם 'כמגן אנושי' אל מול כוחות המשטרה" נאמר. "בנוסף, מפרי הסדר השתמשו בפעוטות ובעגלות על מנת לחסום את צירי התנועה".

עוד דווח כי 3 שוטרים נפצעו כתוצאה מאלימות שהפעילו מפרי הסדר נגד השוטרים.

כאמור, מוקדם יותר דווח כי מאות מפגינים היו מעורבים במהומות אלימות שפרצו בהפגנה נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים. בין היתר נטען כי שוטר ננשך, ועובדי אתר הבנייה הותקפו. מנגד שוטרים הושעו לאחר שתועדו פועלים באלימות.

בשל חומרת האירועים, קצינת משטרה שנכחה בזירה הכריזה על הפרת סדר בלתי חוקית והורתה למשתתפים להתפזר מרצון תוך פרק זמן סביר. אולם, משסירבו מפרי הסדר להישמע להנחיות והמשיכו בפעולות האלימות, החלו כוחות משטרה לפעול לפיזור ההפגנה.

הכוחות עשו שימוש בכוח ובאמצעים להשלטת סדר אך מפרי הסדר החלו לתקוף באופן ישיר את השוטרים. כתוצאה מכך שלושה שוטרים נזקקו לקבלת טיפול רפואי, כאשר באחד המקרים חשוד אף נשך שוטר ברגלו במהלך ניסיון מעצר.



