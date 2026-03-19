התפרעות חרדים בירושלים: מפקד המחוז השעה שוטרים

מאות חרדים קיצונים פשטו על אתר עבודות בבירה, גרמו נזק כבד לתשתיות ותקפו שוטרים שאחד מהם אף ננשך ברגלו. מנגד, המפכ"ל הורה לחקור שוטרים שנועדו פועלים באלימות

מהומות אלימות פרצו היום (חמישי) בירושלים בהפגנת חרדים קיצונים נגד עבודות הרכבת הקלה. מאות מפגינים החלו להפר את הסדר הציבורי באלימות. שוטר ננשך, ועובדי אתר הבנייה הותקפו. מנגד שוטרים הושעו לאחר שתועדו פועלים באלימות.

האירועים החלו לפני זמן קצר, כשחרדים קיצוניים פרצו אל תוך אתר בנייה של הרכבת הקלה. המתפרעים גרמו נזק מכוון לרכוש ולתשתיות ציבוריות, וניסו לתקוף באלימות את העובדים שנכחו במקום באותה עת.

השוטר שנפצע ברגלו צילום: דוברות המשטרה

בשל חומרת האירועים, קצינת משטרה שנכחה בזירה הכריזה על הפרת סדר בלתי חוקית והורתה למשתתפים להתפזר מרצון תוך פרק זמן סביר. אולם, משסירבו מפרי הסדר להישמע להנחיות והמשיכו בפעולות האלימות, החלו כוחות משטרה לפעול לפיזור ההפגנה.

הכוחות עשו שימוש בכוח ובאמצעים להשלטת סדר אך מפרי הסדר החלו לתקוף באופן ישיר את השוטרים. כתוצאה מכך שלושה שוטרים נזקקו לקבלת טיפול רפואי, כאשר באחד המקרים חשוד אף נשך שוטר ברגלו במהלך ניסיון מעצר.

שוטרים נפצעו, אחרים הושעו לאחר שתועדו פועלים באלימות

במקביל לדיווחים על אלימות המפגינים, הופצו ברשתות החברתיות תיעודים מהזירה המעלים שאלות בנוגע להתנהלות הכוחות. באחד הסרטונים נראים שוטרים כשהם מפנים בכוח מפר סדר שאוחז בחוזקה בעגלת תינוק.

בעקבות המקרה והביקורת שהתעוררה, הנחה מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, להוציא באופן מיידי את השוטרים המעורבים מהשטח ולהביאם לתחקור של נסיבות האירוע. ממשטרת ישראל נמסר כי היא רואה בחומרה רבה כל פגיעה באנשי חוק הפועלים לשמירת הביטחון.

לצד זאת הובהר כי המשטרה תמשיך לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק, אך תפעל ביד קשה נגד ונדליזם וכל ניסיון לשבש את הסדר הציבורי באלימות. נכון לעכשיו הכוחות עדיין פועלים במקום בניסיון להרגיע את הרוחות ולפתוח את הציר לתנועה.