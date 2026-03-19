הרב אברהם סתיו לא הצליח להתאפק: "הוא בושה לדמוקרטיה"

אחרי סערת "כיסויי הראש", פעיל השמאל תיעד את עצמו קורע כיסוי חמץ בסופרמרקט ועורר את זעמו של הרב סתיו: "זה מתחיל בווירטואלי ונגמר בנזק לרכוש פרטי"

לאחר שבימים האחרונים עורר נאור נרקיס סערה סביב סרטון "הסרת כיסויי הראש" של חברות כנסת, הבוקר (חמישי) הוא העלה תיעוד חדש מרשת שיווק, בו נראה כיסוי החמץ המוצב בסניף כשהוא קרוע, מה שנתפס כפעולת מחאה אקטיבית נגד חוק החמץ.

מי שלא נשאר אדיש למעשה הוא הרב אברהם סתיו, שתקף בחריפות את ההתנהלות של נרקיס ואת הבמה התקשורתית לה הוא זוכה. "זה מתחיל בקריעה של כיסוי ראש וירטואלי ונגמר בקריעה של נייר פיזי ששייך לעסק פרטי ולא לך", כתב הרב סתיו. הוא הוסיף ביקורת נוקבת על השיח הציבורי: "העובדה שיש כלי תקשורת שמנרמלים את האדם הזה היא בושה לדמוקרטיה הישראלית".

בהמשך, העלה הרב סתיו פוסט נוסף ובו תמונה משותפת של נאור נרקיס לצד פעיל הימין מרדכי דוד, כשהוא מציע לשני הקטבים של השיח הישראלי למצוא מקום אחר להתעמת בו. "למה בעצם ששניהם לא יקחו להם חדר להציב בו מראה זה לזה ויתנו לכולנו קצת שקט?", תהה הרב.