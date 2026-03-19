שר האנרגיה מרגיע: הפגיעה לא משמעותית, החשמל ישוב בקרוב

לאחר המטח לצפון, אלי כהן מעדכן כי רוב המנותקים כבר חוברו מחדש לחשמל, וכי לא נרשמה פגיעה משמעותית בתשתיות

שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, התייחס היום (חמישי) למצב רשת החשמל בצפון לאחר המטח האחרון, והבהיר כי מדובר בפגיעה נקודתית בלבד. לדבריו, צוותי חברת החשמל פועלים בשטח באופן מיידי, כאשר מרבית המנותקים כבר חוברו מחדש, והיתר צפויים לקבל אספקת חשמל בתוך זמן קצר.

כהן הדגיש כי חרף הירי לעבר אזור הצפון, לא נרשמה פגיעה משמעותית באתרי תשתית במדינת ישראל. "הפגיעה ברשת החשמל בצפון הינה נקודתית ולא משמעותית. צוותי חברת החשמל כבר פועלים בשטח והחזירו את החשמל לרוב המנותקים. החשמל יחזור לשאר המנותקים תוך פרק זמן קצר", מסר.

עוד ציין השר כי מערכות האנרגיה ממשיכות לפעול כסדרן, וכי אין שינוי באספקת החשמל הכללית למשק. לדבריו, כלל הגורמים הרלוונטיים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ולהיערך בהתאם.