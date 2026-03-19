"לחיילנו באהבה" - רפי ביטון וקולות מן השמיים בביצוע מרהיב

רפי ביטון ומקהלת "קולות מן השמים" ביצירה סימפונית עוצמתית המשלבת בין גבורת הלוחמים לתפילת התינוקות, בחיבור מרגש בין שירי הלל וקינה המזקק את רוח הניצחון והאמונה של עם ישראל בימי המלחמה

מרים את המורל - לא מנצחים אותנו!

בימים אלו, כשמדינת ישראל נמצאת באחת משעותיה המורכבות והגורליות ביותר, אנו עדים למחזה שמעטים העמים שזכו לו: שילוב בלתי נתפס של כאב עמוק לצד גבורה עילאית, וערפל המלחמה לצד ניסים גלויים של השגחה עליונה. המוזיקאי רפי ביטון, יחד עם מקהלת "קולות מן השמים", משיקים קליפ חדש שמבקש לתת קול לתחושות האלו בדיוק – "לא מנצחים אותנו".

וכך כתב רפי ביטון: "לא מנצחים אותנו" הטייסים במעופם, חיילנו המתמרנים על הקרקע והילד שלמילותיה של נעמי שמר מביט מהחלון והכל מתערבב לו שם יחד - המראות המטוסים, התינוקות עם הילקוטים , שירי ההלל והקינה, האור והחושך, הכל המולה אחת גדולה... היושב במרומים יברך את כולנו יושבי ארץ הצבי- עם אשר לא יחשה!



רפי ביטון & קולות מן השמים

סולנים: דניאל ברמן, אורי סיטון, דניאל קדוש

מילים: נעמי שמר, תלמה אליגון

לחן: נעמי שמר, דובי זלצר

עיבוד והפקה מוזיקלית: רפי ביטון

תזמור סימפוני: אלכסנדר רזניק

מיקס ומאסטרינג: חנוך מנלה, אולפני "קולות מן השמים - ירושלים"

מנהל ההפקה: יואל ברקוביץ'

עריכת וידאו: מירי מנקס

עיצוב סאונד: מושיק צברי

תאורה: נסי אלפסי

מולטימדיה: איציק דניאל

ייעוץ מוזיקלי: לשם בן דוד

מפיק בפועל: משה פרידמן

בחסות עיריית ירושלים - המחלקה העירונית למורשת ישראל

בשיתוף הרל"י - משרד ירושלים ומסורת ישראל

פרוייקט קולות מן השמים - ירושלים ע״ש שושנה זילברשטיין ע"ה