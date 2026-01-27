נתניהו תקף במסיבת העיתונאים את ממשל ביידן: "לוחמינו נפלו כי לא הייתה לנו מספיק תחמושת. זה השתנה כשטראמפ נכנס לתפקיד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (שלישי) במסיבת העיתונאים את ממשל ביידן: "הגענו למצבים שלא היה לנו מספיק תחמושת, ובגלל זה חיילים נפלו. חלק מזה בגלל האמברגו של ביידן, זה השתנה כשטראמפ עלה לשלטון"

מוקדם יותר אחרי החזרת גופתו של רן גואילי, ראש הממשלה בנימין נתניהו ומתאם השבויים והנעדרים גל הירש קיימו מסיבת עיתונאים. בשאלות התייחס ראש הממשלה גם לחוק הגיוס כשאמר: "אנחנו על סף השלמת העברת חוק הגיוס. מקווה שנעביר גם תקציב וגם חוק גיוס. היה קשה להעביר את זה עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון הקודם (בלי לומר את שמו של יולי אדלשטיין). נתתי בו אמון – והוא לא היה מוצלח".

על אפשרות שהחרדים ילכו עם בנט אחרי הבחירות אמר: "מי שרוצה ללכת עם ברית האחים המוסלמים שילך".