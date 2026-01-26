הממשלה הגיבה לבג"ץ בעניין העתירות נגד סגירת גל"צ, ומסרה: "לא היה יועץ משפטי אחד, מהקמתה של גלי צה״ל, ועד חוות דעתם של ד״ר לימון ועו״ד סומפולינסקי, שסברו אחרת"

הממשלה הגיבה היום (שני) לעתירות שהוגשו לבג"ץ נגד סגירת גלי צה"ל. בתשובה המקדימה נטען כי מדובר בהחלטה ניהולית לגיטימית של הגורמים המוסמכים, המגובה בחוות דעת משפטיות ונועדה להפריד בין הצבא לשיח הפוליטי.

בהודעה נמסר: "החלטת הממשלה לסגור את גלי צה״ל (אנומליה: עיסוק תקשורתי באקטואליה ופוליטיקה במסגרת יחידה צבאית) נתקבלה בסמכות חוקית מלאה, במסגרת מרות הממשלה הנבחרת על צה״ל, על בסיס תשתית משפטית מוצקה ובליווי הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון. גלי צה״ל הוקמה בהחלטת ממשלה, וההחלטה על סגירתה נתקבלה, גם היא, בהחלטת ממשלה, לאחר הליך מנהלי תקין.

נדמה שלא הייתה ממשלה, לא היה שר ביטחון ולא היה רמטכ״ל שלא שקלו את אפשרות סגירתה של גלי צה״ל מחמת אותה אנומליה. אף כאן בענייננו עמדת צה״ל, הרשמית, שנמסרה הייתה שמבחינה ערכית היה נכון: "אפס, לא מינימום, אפס חיכוך בפוליטיקה. בסדר? זה ברור, זו עמדת הצבא".

על אף שעניין זה הועלם מתגובת היועצת: חוות דעת משפטיות של היועמ״ש (דאז) מנדלבליט; המשנה עו״ד לוין; הפצ״ר (דאז) שרון אפק; יועמ״ש מערכת הביטחון (דאז) עו״ד איתי אופיר; המשנה ליועמ״ש מערכת הביטחון (דאז) עו״ד הילה ארליך – כולן קבעו, פה אחד וללא פקפוק, כי סגירת גלי צה״ל, ככל יחידה צבאית, נתונה להחלטת הרמטכ״ל והממשלה שלמרותה הוא נתון.

לא היה יועץ משפטי אחד, מהקמתה של גלי צה״ל, ועד חוות דעתם של ד״ר לימון ועו״ד סומפולינסקי, שסברו אחרת.

המצב הנורמטיבי לא השתנה. הממשלה השתנתה. במדינה עם שלטון חוק, הדין המנהלי לא משתנה אך משום חילופי הממשלות".