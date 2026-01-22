חגית באב"ד אשתו של הלוחם עשהאל באב"ד שנפטר היום מפצעיו הספידה: "השם עשה אותך ואתה עשית כל חייך למעלה, אדם של עשייה עם נגיעה אלוקית"

הלוחם עשהאל באב"ד שנפצע לפני שלושה חודשים ברצועת עזה ונפטר היום (חמישי) מפצעיו מובא למנוחות. אשתו חגית הספידה: "היית אדם של אמת ויושר, איש עם לב ענק וידיים של זהב".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ההספד של חגית באב"ד | צילום: ללא קרדיט

דבריה המלאים: "אהובי אני לא מאמינה שאני מספידה אותך. לא ככה זה היה צריך להיגמר, ואפילו לרגע קטן אחד לא האמנו שזה יהיה הסוף. במשך שלושה חודשים, כל יום וכל רגע, נלחמת ונתת את כל הכוח, אספת את כל האנרגיות והצלחת להשתקם על אף החום והזיהום הנורא. הצלחת ללכת ולקום, והתמודדת בכזאת גבורה שזה פשוט לא הגיוני; לא מגיע לך שככה זה מסתיים".

"אנחנו לא מבינים כלום, וכפי שאתה תמיד אומר: "ככה השם ניסה". הייתה בך אמונה עצומה בלי שום שאלות וערעורים, מקבל באהבה את כל הגזרות משמיים גם כשקשה, לא מתלונן ולא שואל שאלות. היית אדם של אמת ויושר, איש עם לב ענק וידיים של זהב. "השאל", איזה שם מדויק יש לך – השם עשה אותך ואתה עשית כל חייך למעלה, אדם של עשייה עם נגיעה אלוקית".

אשתו של עשהאל באב"ד: "היית לי גב, עמוד שדרה ויציבות"

"כל דבר שהנחת עליו את היד פשוט הסתדר; הצלחת לתקן ולפתור הכל לבד בשתי ידיים חזקות וב-10 אצבעות, עם המון יצירתיות וחוכמה. בנית והקמת בפשטות, בלי לחפש מחיאות כפיים או מחמאות, ואני כל כך גאה בך על החיים הפשוטים והאמיתיים האלה. תודה על 15 שנים יחד של יצירה משותפת, על שהיית לי גב, עמוד שדרה ויציבות, ובנית לי בית. עכשיו עמוד התווך שלנו קצת מתפרק, הלב שלנו, ויש פתאום משמעות לאיברים שלך שמצילים אנשים אחרים".

"הצלחנו לחגוג יחד בחנוכה, לעצור לרגע ולהודות על מה שיש, והתפללנו לעוד ניסים. אני רוצה להאמין שהתפילות האלה חיזקו אותך ועזרו, וגם יעזרו לנו בהמשך הדרך, למרות שקשה לחשוב על החיים בלעדיך. אתה חסר לי כל כך בנוכחות השקטה שלך, ביכולת להקשיב ולספוג, בשליטה ובהחלטיות שלך לעשות דברים בלי להתעצל ובלי לחפש תירוצים".

"איזה איש צדיק אתה, איש של חסד, שעזר לכל כך הרבה אנשים בכל שעה ביממה בלי לחשוב פעמיים. גם במילואים, ב"כוח אוריה" שכל כך רצית להצטרף אליהם, תמיד אמרת: "אני עושה מה שצריך". היית פשוט גיבור שלי, גיבור שלנו ושל כל עם ישראל. כנראה שצריכים אותך למעלה, אבל אל תשכח שגם אנחנו כאן צריכים אותך. השארת חמישה ילדים מתוקים שבכל אחד מהם יש 50% ממך: עומר, שי, איילת, גלעד ונוגה האהובים שלנו, שהם באמת גיבורים על ההתמודדות שעברו בחודשים האחרונים".