בשיחות פנימיות שנחשפו בחדשות 12, מסבירים ראשי המגזר החרדי כי חוק הגיוס נועד להרוויח זמן ומטרתו הוא הסרת הסנקציות הכלכליות בטווח הקצר

חוק הגיוס יעלה להצבעות בעוד שבוע או שבועיים, אבל בינתיים, הקלטות בלעדיות שפורסמו הערב במהדורת החדשות של ערוץ 12 חושפות כי מנהיגי הציבור הליטאי מבינים שהחוק הוא בלוף ונועד למשוך זמן.

בשיחה המיוחסת לרב משה הלל הירש, מנהיג הציבור הליטאי, מובהר כי המניע המרכזי לתמיכה בחוק הוא דחיית הקץ. לדבריו: "מטרת החוק היא בעיקר להרוויח זמן". הרב מדמה את המצב לאיום קיומי מיידי שצריך לדחות: "אם הרד אמר שאני אהור אותך עכשיו או לא אל תור עכשיו מה יהיה אחר נראה.

גם בסביבתו של הרב דב לנדו, שותפו להנהגה, נשמעים קולות דומים המדגישים את הצורך להציל את עולם התורה מקריסה כלכלית, אך ללא שיתוף פעולה אקטיבי בגיוס. בהקלטה נשמע הטיעון כי המטרה היא "מה שאפשר להציל תמיד מה שאפשר להציל, אם על ידי זה שלא לא נעשה מה שצריך אז בני ישיבות ילכו", אך מודגש מיד: "אבל לא בידיים". עוד נאמר כי "אף אחד לא צריך ללכת", וכי מי שחושב שימסרו בחורים "מדבר שטויות".

"מה שאומרים לא מעניין את אף אחד"

ההקלטות חושפות גם את עמדתו של חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב יהודה כהן. כשנשאל על היעדים המדוברים בחוק, לפיהם בעוד חמש שנים יגויסו 50% מעולם הישיבות, תשובתו הייתה נחרצת: "מה שאומרים, זה לא מעניין את אף אחד"

הרב כהן מסביר כי המטרה האמיתית היא הסרת הסנקציות הכלכליות: "הם רוצים לבטל את כל גזרות שיש. לדבריו, החוק נועד לייצר שקט זמני: "בינתיים יהיה קצת אורך נשימה, אחר כך אולי יהיה אפשרות יגיעו ל משהו אחר. רוצים להרוויח זמן זה הכל". באשר לשאלה האם מותר לשלוח לצבא מי שאינו לומד, השיב הרב: "בוודאי בוודאי, אין שום ספק".