בפעם השלישית השבוע, כוחות צה"ל מחטיבה 188 זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה. הלוחמים ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו לצורך הסרת האיום

תקרית נוספת ברצועה: כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו במהלך הלילה (רביעי) מחבל שחצה את הקו הצהוב. בצה"ל אמרו כי המחבל התקרב לעבר הכוחות "באופן שהיווה איום מיידי".

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

זו הפעם השלישית בשבוע האחרון שבו דווח על תקרית ברצועת עזה וחיסול מחבלים שחצו את הקו הצהוב. ביום שני האחרון דווח על חמישה מחבלים שחצו את הקו לשטח הישראלי ברצועה, כשנאמר כי שניים מהם חוסלו מירי הכוחות לעברם.

לפי הודעת דובר צה"ל, התקרית הראשונה התרחשה בדרום רצועת עזה, כאשר כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים באזור זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. "מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את אחד מהמחבלים להסרת האיום", נאמר.

במקביל דווח על אירוע נוסף שהתרחש בצפון הרצועה, כאשר כוחות צוות הקרב החטיבתי אלכסנדרוני (3) זיהו שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב. גם הפעם נאמר כי "מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו לעבר המחבלים וחיסלו אחד מהם במטרה להסיר את האיום".