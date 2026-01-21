כוחות צה"ל סיכלו סיכלו ניסיון הברחה של אמצעי לחימה בגבול המערבי, אחרי שזוהה רחפן שחצה את גבול מצרים כשהוא נושא כלי נשק מסוג "מאג"

איום הרחפנים נמשך: מערך הבקרה האווירית זיהה אתמול (שלישי) רחפן שחצה את גבול מצרים, ממערב לשטח מדינת ישראל, בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן סיכלו את הרחפן.

בתום הסיכול, נמסר כי הרחפן נשא כלי נשק מסוג 'מאג'. בדובר צה"ל ציינו כי כלי הנשק שאותר הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון.

עוד באותו נושא אירוע ביטחוני חמור נחשף בגבול מצרים 18:01 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקריות שהתרחשו בחודשים האחרונים, בהם כוחות צה"ל עצרו הברחות נשק מירדן, מצרים, וסוריה לישראל שבוצעו באמצעות רחפנים. בתחילת השבוע דווח כי רחפן גדול ממדים זוהה בליל שישי האחרון במערכות הגילוי של חיל האוויר – כשהוא עושה את הדרך למצרים, ככל הנראה כדי להעמיס ולהבריח לישראל אמצעי לחימה. על פי הדיווח בi24NEWS, למרחב הוקפץ מסוק קרב, אך בעקבות תקלה שהתגלתה במערכת התותח – היירוט נכשל.

המסוק שהוזנק היה בטיסת מבחן באזור והוסת כדי ליירט את ההברחה. הטייס התביית על הרחפן באוויר וקיבל פקודת אש – אך הירי כאמור לא צלח. אחרי ניסיון הירי, ניסו באמצעי נוסף להפיל את הרחפן – וגם הוא כשל. גורמים בצה"ל טוענים שמדובר באירוע שדורש קבלת החלטות מהירה בשטח, במסוק שלא היה בכוננות יירוט. גורם אחר טוען שנפתח תחקיר בחיל להבין מדוע כשל היירוט.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל פועל אל מול תופעת ההברחות ברחפנים בשיתוף פעולה עם כלל גופי הביטחון. צה"ל ממשיך לרכז מאמץ לתגבור ושכלול אמצעים טכנולוגיים בגבולות למען שיפור דרכי הפעולה, ומבצע עבודת מטה מעמיקה בנושא במטרה לשפר את המענה להתמודדות עם התופעה. עם זאת, ההגנה איננה הרמטית. תקלה התגלתה במסוק קרב כשניסה ליירט רחפן – הברחת האמל"ח הושלמה בהצלחה".