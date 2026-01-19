צה״ל מסכם את 2025 ביהודה ושומרון: ירידה של עשרות אחוזים בטרור, עלייה בחומרת הפשיעה הלאומנית והיערכות לאתגרים ביטחוניים משמעותיים ב-2026

תמונת המצב השנתית שנחשפה היום (שני) בגזרת יהודה ושומרון לשנת 2025 מצביעה על מגמת שיפור ביטחונית מתמשכת, הנשענת על פעילות התקפית רציפה, יוזמה מבצעית והעמקת המענה המודיעיני לאורך השנה. עם זאת, בצה"ל מזהים גם אתגרים מתגברים לקראת שנת 2026, ובראשם עלייה בחומרת הפשיעה הלאומנית ופוטנציאל להסלמה בזירה .

על פי נתוני מערכת הביטחון, בשנת 2025 נרשמה ירידה של כ-78% בהיקף אירועי הטרור ביחס לשנת 2024, וכן ירידה של כ-86% באירועי טרור עם נשק חם. גם בתחום יידוי האבנים ובקבוקי התבערה נרשמה ירידה שנתית של כ-17%, אף שמחודש אוקטובר ניכרה עלייה ביחס לממוצע השנתי .

בהשוואה רב־שנתית עולה כי בעוד שבשנת 2021 נרשמו 8,633 אירועי טרור של אבנים ובקת״בים, בשנת 2025 עמד המספר על 1,015 בלבד. גם במספר אירועי הטרור החמור נרשמה ירידה, מ-847 אירועים בשנת 2023 ל-57 אירועים בשנת 2025, זאת לצד 20 הרוגים ישראלים במהלך השנה החולפת .

בצה״ל מייחסים את הירידה בין היתר לפעילות סיכול יזומה וממוקדת. במהלך 2025 נעצרו כ-3,500 מבוקשים, נתפסו מעל 1,370 אמצעי לחימה בלתי חוקיים, הוחרמו כ-17 מיליון שקלים מכספי טרור, ונתפסו מעל שמונה טונות של חומרים דו־שימושיים. בנוסף, נפרצו 47 צירים במחנות פליטים בצפון השומרון, בהיקף של כ-10 קילומטרים, כחלק מהעמקת חופש הפעולה של הכוחות .

צה״ל פועל במחנות הפליטים באופן רציף מזה כשנה, בדגש על צפון השומרון, ומבהיר כי אין כוונה לצאת מהמרחבים הללו, בכפוף להערכת מצב. במקביל, מקודמת תוכנית להשבת נוכחות צבאית קבועה בצפון השומרון, הכוללת הקמת מוצבים פלוגתיים וגדודיים והחזרת מפקדת חטיבת מנשה לשטחי יהודה ושומרון, כחלק מתפיסה של נוכחות צבאית ואזרחית המאפשרת שגרת חיים סדורה ומוגנת .

במרחב התפר נרשמה בשנת 2025 ירידה של יותר משליש בהיקף החציות. במהלך השנה זוהו כ-7,680 חציות, לעומת כ-12,400 בשנת 2024 וכ-14,290 בשנת 2023, נתון שבצה״ל רואים כתוצאה של שיפור ביכולת השליטה והתגובה בגזרה .

לצד המגמות החיוביות, בצה״ל מזהים החמרה בפשיעה הלאומנית. בשנת 2025 תועדו כ-867 אירועים, עלייה של כ-27% לעומת 2024, כאשר 120 מהם סווגו כאירועים חמורים, לעומת 83 בשנה הקודמת. בעקבות המגמה הוקם בחודש מאי צוות משולב של צה״ל, משטרת ישראל, מג״ב ושב״כ, הפועל לסיכול, חקירה והעמדה לדין של המעורבים, לצד שימוש בכלים כגון חילוט כלי רכב ואיזוק אלקטרוני .

גורמים בצה״ל טוענים כי בעת הבאת חשודים מהפשיעה הלאומנית להליך משפטי, ישנם מקרים שבהם שופטים אינם מכירים בצווי אלוף. לדבריהם, הדבר בא לידי ביטוי בהקלות במעצר או בהשבת רכוש שחולט, אף שקיימים צווים צבאיים תקפים.

באשר להמשך, בצבא מעריכים כי מוקדי החיכוך עשויים לעבור מזירות אחרות ליהודה ושומרון, ומציינים כי סוכלו השנה ארבע חוליות טרור שתכננו פיגועים במתווים רחבים.

היעדים לשנת 2026 כוללים המשך התמודדות עם הפשיעה הלאומנית, חיזוק קו התפר והאצת בניין הכוח בגבול המזרחי, לצד המלצה להרחיב מקומות תעסוקה ביהודה ושומרון ובאזורי התעשייה, במטרה לייצר יציבות אזרחית וכלכלית בגזרה.