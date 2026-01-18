שחקן ההתקפה בן ה-21 מצטרף מהפועל ירושלים לאחר שלוש וחצי עונות בליגת העל, בהן רשם מעל ל-100 הופעות, תרם שערים ובישולים, וצבר ניסיון גם בזירה הבינלאומית עם נבחרות הנוער של חוף השנהב

מכבי חיפה הודיעה היום (ראשון) על החתמתו של סדריק פרנק עמנואל דון, בן 21, לאחר שהושג סיכום על העברתו מהפועל ירושלים, בה שיחק בשלוש וחצי העונות האחרונות. המהלך בוצע באמצעות סוכניו, שחר גרינברג ורוסטיק גולדשטין.

דון, יליד חוף השנהב, הוא שחקן התקפה ורסטילי המסוגל לשחק במספר עמדות בחלק הקדמי, הן בקישור והן בעמדות הכנף. את דרכו המקצועית החל באקדמיה של מועדון JC d’Abidjan בעיר אביג׳אן. בקיץ 2022 יצא לראשונה לאירופה והצטרף להפועל ירושלים בהשאלה. כבר בעונת הבכורה שלו בישראל השתלב בליגת העל, ובהמשך חתם במועדון באופן קבוע ביולי 2023.

במהלך תקופתו בירושלים רשם דון 115 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 18 שערים ובישל שלושה נוספים. במקביל לקריירת המועדונים, הופיע גם בנבחרות הצעירות של חוף השנהב, כולל נבחרת עד גיל 17.

לאחר החתימה אמר דון לאתר הרשמי של המועדון: "אני מאוד מתרגש לחתום במכבי חיפה. זה אתגר גדול עבורי. ראיתי את הקהל של מכבי בסמי עופר וזה אדיר ואני כבר מחכה לראות אותם במדים הירוקים. יאללה מכבי ירוק עולה".

ראש מערך הסקאוט של מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, מסר: "סדריק דון הוא שחקן צעיר עם פוטנציאל גבוה, אחריו עקבנו תקופה ארוכה. מצאנו שהוא מתאים להיות חלק מהסגל שלנו בשנים הקרובות. למרות גילו הצעיר, יש לו ניסיון של מספר עונות בישראל, יכולות טכניות, מהירות וגמישות בעמדות, ואלו הובילו להחלטה להחתימו. מאחל לו בהצלחה".