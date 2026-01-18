למרות החלטת השופט מזרחי: השופט שפסר קבע דיון לעוד יומיים בעניין הערעור של המשטרה על הסרת ההגבלות מאוריך וברוורמן

לאחר שהמשטרה ערערה היום (ראשון) על החלטת השופט מזרחי להסיר את ההגבלות מעל יועצי נתניהו ונתן אוריך וצחי ברוורמן, ולאפשר להם לחזור ללשכת ראש הממשלה – השופט שפסר קובע דיון ל-20.1 על הערר, ובינתיים מאריך את ההגבלות.

בנוסף, במשטרה מותחים ביקורת על החלטת השופט מזרחי לחשוף את דבר קיומה של עדות ניקיון, בעניין המשא ומתן להענקת עד מדינה לאלי פלדשטיין. נזכיר כי עורכי דינו של הנגד ארי רוזנפלד, ביקשו מהמשטרה את המסמכים על המשא ומתן שניהל פלדשטיין בניסיון להפוך לעד מדינה.

מנגד, עורכי דינו של הנגד אלי רוזנפלד, כבר ביקשו את החומרים המעידים על כך שפלדשטיין ניהל מגעים להפוך לעד מדינה.