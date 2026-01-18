לאחר שהמשטרה ערערה היום (ראשון) על החלטת השופט מזרחי להסיר את ההגבלות מעל יועצי נתניהו ונתן אוריך וצחי ברוורמן, ולאפשר להם לחזור ללשכת ראש הממשלה – השופט שפסר קובע דיון ל-20.1 על הערר, ובינתיים מאריך את ההגבלות.
בנוסף, במשטרה מותחים ביקורת על החלטת השופט מזרחי לחשוף את דבר קיומה של עדות ניקיון, בעניין המשא ומתן להענקת עד מדינה לאלי פלדשטיין. נזכיר כי עורכי דינו של הנגד ארי רוזנפלד, ביקשו מהמשטרה את המסמכים על המשא ומתן שניהל פלדשטיין בניסיון להפוך לעד מדינה.
מנגד, עורכי דינו של הנגד אלי רוזנפלד, כבר ביקשו את החומרים המעידים על כך שפלדשטיין ניהל מגעים להפוך לעד מדינה.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
יוסף חדד
בית המשפט הוא פוליטי,חובה עליינו העם לשפוט את השופטים לחומרה בכיכר העיר להרשיעם ולדאוג שילמו את המחיר הכבד על התעללות בבני אדם.13:49 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מחדד
בתגובה ל: יוסף חדד
כשזה נגדך זה פוליטי בעדך, פטריוטי. אין צורך לנחש למי אתה סוגד.13:59 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסף חדד
בית המשפט הוא פוליטי,חובה עליינו העם לשפוט את השופטים לחומרה בכיכר העיר להרשיעם ולדאוג שילמו את המחיר הכבד על התעללות בבני אדם.13:49 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מחדד
בתגובה ל: יוסף חדד
כשזה נגדך זה פוליטי בעדך, פטריוטי. אין צורך לנחש למי אתה סוגד.13:59 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר