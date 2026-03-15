התראה מטאורולוגית: גשם, רוחות ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. תחול עלייה בטמפ' וישררור אובך ברוב אזורי הארץ. ברביעי: התחממות נוספת, גשם, רעמים ושטפונות.

יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהרים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שלישי: בהיר בדרך כלל. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

יום רביעי: מעונן. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו בדרום הארץ וייעשה אביך. בשעות אחהצ יחלו לרדת ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה, וקיים חשש לשטפונות בנגב, בערבה, מדבר יהודה וים המלח. הגשמים יתחזקו ויתפשטו למרבית אזורי הארץ במהלך הלילה.



