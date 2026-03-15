ניצחון כלכלי: מדד פברואר עלה מעט; מחירי הדירות ירדו

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (ראשון) עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש פברואר 2026, בהשוואה לחודש ינואר 2026. בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2026 לעומת פברואר 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.0%.
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שעלו ב-3.6%, תרבות ובידור שעלה ב-0.8%, שונות שעלה ב-0.6%, מזון, דיור, תחזוקת הדירה, תחבורה שעלו ב-0.3%, כל אחד.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה שירד ב-3.3%, ירקות טריים שירדו ב-1.4% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.2%.
במקביל, נאמר כי מחירי הדירות ירדו מעט. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2025 – ינואר 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר 2025 – דצמבר 2025, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.1%.
בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.9%-), צפון (0.0%), חיפה (0.1%), מרכז (0.6%-), תל אביב (0.7%) ודרום (0.1%). מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.1%.
בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2025 – ינואר 2026 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2024 – ינואר 2025 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-0.9%.
בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות: ירושלים (5.4%), צפון (3.2%), דרום (0.6%) וחיפה (0.5%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות: מרכז (3.9%) ותל-אביב (2.8%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-2.7%.
