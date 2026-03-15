פיקוד העורף מודיע: מתכננים עדכון למערכת ההתרעות

פיקוד העורף מוסר כי מתוכנן לימים הקרובים עדכון מערכות התרעה נרחב, לאחר שעלו חששות בקשר לקיצור פרק הזמן בין התרעה ואזעקה

במסגרת ביקור שערך היום מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, בזירת נפילת טיל במועצה המקומית זרזיר, נחשף כי בימים הקרובים יבוצע עדכון מערכות נרחב. המהלך מגיע לאחר בחינה של יעילות ההתרעות ורצון לייעל את הממשק מול האזרח במערכה המתמשכת.

"אנחנו עושים פעולות לשיפור ושדרוג מערכות ההתרעה שלנו מתוך כוונה לדייק את ההנחיה המקדימה," אמר אלוף קלפר. "המטרה היא שפחות אנשים יקבלו התרעה שלא לצורך, מבלי להתפשר על הביטחון."

לצד העדכונים הטכנולוגיים, שיבח אלוף קלפר את עבודת כוחות החירום וההצלה הפרוסים בכל רחבי הארץ ועובדים מסביב לשעון. הוא חתם את דבריו בקריאה לציבור להמשיך ולהפגין עמידה איתנה: "אנחנו במערכה מתמשכת. נמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהפגין חוסן".