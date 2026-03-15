באיראן מדווחים: הותקף מפעל הבטון המבוצר של המשטר

סוכניות האיראניות מדווחות כי תקיפה משותפת של ישראל וארה"ב פגעה קשות במפעל בו מייצר המשטר האיראני בטון מבוצר למתקני גרעין ותשתיות מבוצרות נוספות

על פי דיווחי רשת השידור tasnim, חלק ממערך השידורים הממלכתי של המשטר בטהראן, מדווח כעת כי בתקיפות ישראליות-אמריקאיות משותפות, הותקף וניזוק קשות המפעל לייצור "בטון קל מחוזק" באזור התעשייה מחמודאבאד בקום.

על פי גורמים באיראן, מדובר במפעל הבטון המרכזי של המשטר האיראני שמתמחה בבניית מתקנים מבוצרים בעזרת מוצרי "בטון קל" וטכניקות בניית ביצורים מתקדמות. המפעל על פי החשד סיפק חומר רב לביצורי מתקני הגרעין, 'ערי הטילים' התת קרקעיות ועוד שורה של תשתיות מבוצרות אסטרטגיות של המשטר.

גורמים מדווחים כי המפעל ספג נזק הרסני וכי לשם הפעלתו ידרשו חודשים או אף שנים של בנייה מחדש, בנוסף בתקיפה נהרגו לפחות 7 עובדים בכירים.