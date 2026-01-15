שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע על הגדרת בנק "מלי", הבנק הממשלתי האיראני, כארגון טרור: "חלק בלתי נפרד מציר הרשע האיראני וממכונת מימון הטרור של איראן"

רגע אחרי הטלת הסנקציות האמריקניות: שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (חמישי) על הכרזה המגדירה את הבנק הממשלתי האיראני מלי (Melli) כארגון טרור, לבקשת גופי הביטחון ובהמלצת המטה ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון (המט"ל), ובהתאם לסמכותו לפי סעיף 11 לחוק המאבק בטרור.

"המשטר האיראני הוא מממן הטרור הגדול ביותר בעולם, מפעיל בנקים ממשלתיים כזרועות טרור לכל דבר" אמר כ"ץ. "בנק מלי הוא חלק בלתי נפרד מציר הרשע האיראני וממכונת מימון הטרור של איראן – מהעברת כספים למשמרות המהפכה ולכוח קודס ועד מימון והפעלת ארגוני טרור הפועלים נגד מדינת ישראל ויציבות האזור, ובפגיעה בביטחון העולמי כולו".

עוד הבהיר כי "מדינת ישראל תפעל בנחישות נגד כל ציר, כל גוף וכל מנגנון שמזין את הטרור האיראני והאזורי בכסף. לא נאפשר לאיראן ולשלוחיה להסתתר מאחורי מערכות פיננסיות מפוברקות – ונפעל בכל דרך, בכל מקום ובכל אמצעי, כדי לייבש את מקורות המימון של הטרור ולסכל את ניסיונותיה של איראן להפיץ טרור ברחבי העולם".

במשרד הביטחון אמרו כי "בנק מלי מהווה גורם מפתח בציר העברת הכספים של המשטר האיראני לארגוני הטרור, ומשמש כזרוע פיננסית מרכזית של המשטר במימון פעילות טרור ברחבי המזרח התיכון ומעבר לו. מדובר בבנק ממשלתי בשירות המשטר המפעיל את אחת מרשתות הכיסוי הרחבות ביותר של המשטר, לצורך עקיפת סנקציות בינלאומיות והלבנת כספים. בין היתר, הבנק מספק שירותים פיננסיים בהיקפים נרחבים לכוחות הביטחון של איראן, לרבות העמדת חשבונות בנק והעברות כספים למשמרות המהפכה ולכוח קודס, העוסקים ישירות במימון, הכוונה והפעלה של ארגוני טרור".

"ההכרזה על בנק מלי כארגון טרור תסייע בסיכול אחד מצירי המימון המרכזיים של ארגוני הטרור השלוחים של איראן" הוסיפו. "הכרזה זו, לצד ההכרזות הקודמות על הבנק המרכזי האיראני (CBI), בנק Mellat ובנק Shahr, מהווה נדבך נוסף במאמץ המתמשך של מערכת הביטחון לפגוע בתשתיות הכלכליות של הטרור האיראני ולמנוע את מימון פעילותם של ארגוני הטרור הפועלים נגד מדינת ישראל ואזרחיה".