מייקל רפפורט מצטרף ל"בחורים טובים 3" ויגיע לישראל לצילומים בארץ ובניו יורק. הסרט השלישי בסדרה המצליחה מביא חיבור מפתיע בין הוליווד לסיפור ישראלי מקומי, עם קאסט מוכר ועלילה שמעמידה אהבה, כסף וערכים במבחן

השחקן היהודי-אמריקאי מייקל רפפורט מצטרף לקולנוע הישראלי: הכוכב ההוליוודי לוהק לתפקיד מרכזי ב-"בחורים טובים 3", החלק השלישי בסדרת הסרטים המצליחה, ויגיע כבר השבוע לישראל לצילומים שיתקיימו בארץ ובניו יורק. לצידו יככבו גם מאור שוויצר, ניב סולטן ועירית קפלן, שחוזרים לתפקידים שהפכו את הסדרה לאחת האהובות בקולנוע המקומי.

מדובר באחד החיבורים החריגים שנראו בשנים האחרונות בקולנוע הישראלי: מייקל רפפורט, בעל קריירה של יותר משלושה עשורים בעשרות סרטים וסדרות אמריקאיות מוכרות בהן חברים, נמלטים ולא טיפוסי, בוחר להשתלב דווקא בסרט עברי בעל זהות מקומית מובהקת וסיפור שורשי-ישראלי.

הוליווד פוגשת את בני ברק

רפפורט נכנס לעלילה בדמות מיכאל גרסטל – מיליארדר חרדי מניו יורק, שמטלטל את עולמם של גיבורי הסרט ומכניס את ברוך אוירבך לסחרור מוסרי. ההצעה שהוא מציב בפניו, שידוך לבתו בתמורה לסכום כסף עצום, מחברת בין עולמות של אמונה, כוח והשפעה, ומעמידה את הזהות החרדית במבחן חד ולא צפוי.

לצידו של רפפורט מצטרפים גם שמות ישראליים בולטים: ידין גלמן, משה אשכנזי ונאיה ביננשטוק – שמרחיבים את עולם הסרט ומוסיפים דינמיקות חדשות לדמויות שכבר הפכו מוכרות ואהובות על הקהל.

המחיר של השידוך

הסרט החדש, בבימויו של ארז תדמור, ממשיך את סיפורם של ברוך אוירבך – שדכן חרדי צעיר מבני ברק ורות איזנבך, רגע לפני חתונה שברוך נחוש להפוך לאירוע גדול מהחיים, גם אם אין לו דרך אמיתית לממן אותה. כאן נכנס לתמונה מיכאל גרסטל, בגילומו של רפפורט, שמציע לברוך עסקה מפתה: סכום כסף עצום בתמורה לשידוך לבתו.

המסע של ברוך ומלכי השדכנית לניו יורק חושף עולם של כסף, כוח ומניפולציות, ומציב את הגיבור בפני שאלה עמוקה שמלווה את הסדרה כולה: מה שווה יותר – הצלחה וממון, או אהבת אמת ונאמנות לערכים?

הרבה יותר מסרט שלישי

מאז יציאתו של הסרט הראשון, הפכה סדרת "בחורים טובים" מתופעת קהל מפתיעה לאחד המותגים החזקים בקולנוע הישראלי, עם מאות אלפי צופים ושיח רחב שחוצה מגזרים. וכעת, עם הסרט השלישי, משלימה הסדרה הישג נדיר במיוחד: שלושה סרטים עוקבים באותה סדרה קולנועית – מהלך שכמעט ולא נראה בקולנוע הישראלי מזה כ-35 שנה.

מעבר לליהוק עצמו, הצטרפותו של רפפורט מסמנת את היכולת של סיפור ישראלי מקומי לעניין גם קהל מעבר לים, ולהפוך את "בחורים טובים 3" לאחד הסרטים המסקרנים שצפויים לצאת בתקופה הקרובה.