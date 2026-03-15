אחרי הרחבת הכוחות: תיעוד פעילות צה"ל בדרום לבנון

צה"ל מרחיב את פעילותו בדרום לבנון, כשבנוסף לאוגדה 36 פועלת בגיזרה המערבית גם אוגדה 146 - האחראית על גזרת הגבול, מראש הנקרה ועד מתת, ופועלת להגנה על יישובי הצפון.

לצידה של האוגדה, כוחות חטיבות 300 ו-226 פרוסים לאורך הגזרה ומבצעים פעילות הגנתית במטרה לשמור על ביטחון תושבי הצפון ולסכל איומים.

(צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי במהלך פעילות האוגדה, חטיבת האש האוגדתית (213) חיסלו עד כה עשרות מחבלים והותקפו מאות מטרות מהאוויר. נציין שהחטיבות בפיקוד האוגדה פרוסות במספר נקודות ומבצעות פשיטות יזומות מעבר לגבול ופעולות ממוקדות נגד תשתיות אויב.

כזכור, אמש דובר צה"ל אישר כי כוחות חטיבת גולני התייצבו בשבוע האחרון בגזרה הצפונית. ביממות האחרונות כוחות החטיבה השלימו סדרת תרגילים אשר מדמים לחימה בלבנון, שכללו מטווחים, לחימה בתוואי שטח מורכב והררי ועוד. עוד נאמר כי "כעת, הכוחות נמצאים במוכנות מבצעית מלאה לבצע כל משימה שתדרש במטרה להגן על תושבי מדינת ישראל".

עם העלייה של אוגדה 98 ללבנון - יופעלו כעת ארבע מפקדות אוגדה: 91 ו-146 בהגנה, ו-36 ו-98 בהתקפה. בנוסף יופעלו חטיבות: נח"ל, צנחנים, גבעתי, גולני ו-401. יחד עם מספר חטיבות מילואים שנמצאות שם כעת (ייתכן ויוחלפו כדי לתגבר בקווים).