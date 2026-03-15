"בונים דומיננטיות": תיעוד חדש מתקיפות צבא ארה"ב באיראן

שבועיים אחרי תחילת מבצע "זעם אפי", פיקוד מרכז של צבא ארה"ב פרסם היום (ראשון) סרטון חדש המציג תיעודים מהתקיפות האמריקניות ברחבי איראן. בפווסט נכתב כי "הכח הצבאי האיראני נחלש, בזמן שארה"ב בונים דומיננטיות מעל אזורים נרחבים באיראן".

פרסום הסרטון החדש מגיע יום אחרי התקיפה הנרחבת של ארה"ב באי ח'ארג', המשמש כמסוף המרכזי של איראן לייצוא נפט גולמי לשוק העולמי. האי נחשב לאחד הנכסים האסטרטגיים המרכזיים של תעשיית האנרגיה האיראנית, ופגיעה משמעותית בו עשויה להשפיע באופן ישיר על יכולתה של איראן לייצא נפט.

לדברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התקיפה כוונה למטרות צבאיות בלבד, ובהן מחסני מוקשים ימיים. במקביל הבהיר כי ארצות הברית לא תאפשר פגיעה בתנועת הנפט במפרץ. טראמפ כי אם איראן תפעל נגד נתיבי ייצוא הנפט באזור, ארצות הברית "לא תהסס" להורות על תקיפה של תשתיות האנרגיה באי ח'ארג', מהלך שלדבריו עלול להביא להשמדת יכולות הייצוא של איראן.