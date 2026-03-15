חשבתם שמירה תעשה בלאגן? דווקא טל לא מפסיקה להסתבך

העונה החדשה רק התחילה וכבר יש עימותים בבית האח הגדול: בזמן שמירה סומנה כמי שתעורר בלאגן, דווקא טל מסתבכת בריבים עם הדיירים - מהוויכוח עם אלירן על הכיור ועד העימות הסוער עם פטל במשימה

ימים ספורים בלבד מאז תחילת העונה החדשה של "האח הגדול", וכבר מסתמנת בבית דמות דומיננטית במיוחד - טל.

טל, שעובדת ביום-יום כמנהלת במסעדה יפנית, נראית כאילו הביאה איתה את אותה גישה גם לבית האח הגדול. מעבר לכך שהיא מבשלת, מנקה ומסדרת לא מעט, היא גם מרבה להעיר לדיירים אחרים כיצד עליהם להתנהל בבית.

לא פעם היא נשמעת נותנת הוראות לדיירים לגבי ניקיון וסדר, ולעיתים עושה זאת גם מול כולם, דבר שכבר יוצר מתיחות בבית. גם מול חברתה הקרובה אור כהן היא לא היססה להעיר בפומבי, כאשר העירה לה על הבלגן בחדר הארונות לעיני שאר הדיירים.

העימות עם אלירן: "אני לא השוטרת שלכם"

העימות הראשון והמשמעותי התרחש מול אלירן, סביב סוגיית ניקיון הכיור והכוסות בבית. טל סיפרה שהיא ניקתה את הכיור במשך שעה וחצי, אך זמן קצר לאחר מכן כבר הצטברו בו שוב כוסות מלוכלכות. היא הבהירה לדיירים כי לדעתה כל אחד צריך לשטוף את הכוס שלו מיד לאחר השימוש.

אלירן מצדו השיב שהוא דווקא מעדיף לחכות שיצטברו הכלים ואז לשטוף הכל יחד. משם השיחה הידרדרה במהירות לוויכוח מתוח.

המתיחות עלתה כאשר טל העירה לו גם על קפה שנשפך לכיור. אלירן טען מנגד שהיא הייתה יכולה לומר לו זאת בצד - ולא מול כולם. בשלב מסוים הוא הבהיר לה בצורה ישירה: היא לא "שוטרת" שלו ולא יכולה להכתיב לו איך להתנהל בבית.

החיקוי שהצית ריב נוסף

עימות נוסף התרחש במהלך המשימה הראשונה של העונה - "כלבים נגד חתולים".

במהלך המשימה התפתח ויכוח בין טל לפטל. פטל טענה כי טל מדברת עליה מאחורי הגב במקום להגיד את הדברים ישירות בפניה. המצב החריף כאשר טל החלה לחקות את פטל מול הדיירים האחרים. פטל לא נשארה אדישה, וכינתה את ההתנהגות של טל "פתטית" ו"רמה נמוכה".

שתי המריבות הראשונות - סביב אותה דינמיקה

כך יצא שבימים הראשונים בלבד בבית, טל כבר הייתה מעורבת בשני עימותים מרכזיים - עם אלירן ועם פטל. בשני המקרים עלה מוטיב חוזר: ההערות הפומביות שלה, הטון הישיר - והתחושה שהיא מנסה לקחת שליטה על ההתנהלות בבית.

אם המגמה הזו תימשך, נראה שטל עשויה להפוך לאחת הדמויות המרכזיות, ואולי גם השנויות במחלוקת של העונה.