גורם בכיר בצה"ל לסרוגים: "אין מחסור במיירטים"

על רקע הדיווח אתמול בארה"ב על מחסור אפשרי במיירטים בישראל, אומר היום גורם בכיר בצה"ל: "תוכנית המלחמה הייתה מראש למספר שבועות ואנו ערוכים לכך".

מבצע שאגת הארי היום ה-16. גורם בכיר בצה"ל אומר היום לסרוגים: "אין מחסור במיירטים".

האמירה מגיעה בתגובה לדיווחים אתמול בארה"ב לפיהם "ישראל הודיעה לגורמים בוושינגטון כי מלאי המיירטים שברשותה לטילים בליסטיים הולך ואוזל".

אותו גורם מוסיף: "תוכנית המלחמה הייתה מראש למספר שבועות ונערכנו לכך".

בניגוד לעוצמת הגל שנצפה ביוני, קצב השיגורים הנוכחי מצד איראן נמוך יותר. אולם ירידה בקצב אינה בהכרח בשורה טובה - כאשר מלאי המיירטים מצטמצם, אפילו מספר קטן יחסית של טילים בליסטיים מדויקים יכול להוות איום שקשה להתמודד עמו.

יש לציין כי בישראל חזו בהכנות למבצע קצב שיגורים בדומה ל'עם כלביא' עם כ-100 שיגורים ביום, וכעת הקצב האיראני נמוך בהרבה. מצד שני, איראן ממשיכה לשתק את המשק הישראלי עם קצב שיגורים נמוך ומספיק טיל אחד ביום כדי להכניס מיליוני אנשים למרחבים הממוגנים ולשתק את המשק.

התמעטות המיירטים גם במדינות המפרץ

מי שסובלות מקצב שיגורים גבוה הן מדינות המפרץ - כווית, קטאר, איחוד האמירויות ועומאן, שמותקפות על ידי איראן בטילים ובכטב"מים.

מדובר על מדינות שלא רגילות למצב מלחמה וחוטפות מאות טילים וכטב"מים ביום. קצב היירוט שם גבוה בהרבה מישראל - אם כי מדובר במיירטים קצרי טווח (כמו כיפת ברזל) ולא ארוכי טווח כמו טיל חץ.

הלחץ מצד המפרציות על האמריקאים בכל הנוגע למלאי המיירטים, גם הוא חלק מהשיקולים על המשך המבצע או הפסקתו.