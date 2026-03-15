שגריר ישראל לשעבר על שושנה סטרוק: "תמונה מורכבת ושבירה"

השגריר לשעבר באיטליה, דרור אידר, שיתף בדברים אישיים על שושנה סטרוק ז״ל וסיפר כי שוחח עמה פעמים רבות ואף עם אנשים נוספים שהיו בקשר עמה, אך בסופו של דבר,לא הצליח לעזור לה

השגריר לשעבר באיטליה, דרור אידר, פרסם היום (ראשון) דברים אישיים לאחר פטירתה של שושנה סטרוק ז״ל, בתה של השרה אורית סטרוק. לדבריו, במהלך השנתיים האחרונות היה עמה בקשר ושוחח עמה לא פעם, לאחר שאמה חיברה ביניהם בניסיון לסייע לה.

לדברי אידר, שושנה התמודדה עם מצוקה עמוקה. "אני אבל על שושנה סטרוק ז״ל. נפש מיוסרת שלא מצאה מנוח. בוכה עליה", כתב. לדבריו, במהלך התקופה ניסה לסייע לה ואף שוחח עם אנשים נוספים שהיו עמה בקשר, אך בסופו של דבר המאמצים לא הצליחו להביא למזור למצבה.

עוד ציין אידר כי מי שחיברה ביניהם הייתה אמה של שושנה, השרה אורית סטרוק. לדבריו, התרשם ממסירותה הרבה של האם ומהמאמצים שעשתה כדי לסייע לבתה. "איזו מסירות נפש ודאגה פשוטה של אם ועדינות וראיית מורכבות הנפש ראיתי אצלה", כתב.

אידר הוסיף כי סטרוק לא היססה לעזוב את עיסוקיה, גם בתקופת המלחמה כאשר כיהנה כחברה בקבינט, כדי להיות לצד בתה. לדבריו, בתקופה שבה שהתה שושנה באיטליה נסעה האם למדינה כדי להיות עמה ולסייע לה.

לדבריו, הסיפור כולו מורכב ושביר, והוא הביע צער על השיח הציבורי סביב הפרשה. "התמונה כל כך מורכבת ושבירה, עד שלבי נשבר למראה הרשעות וההפקרות המרחפת בשיח הציבורי כלפי הוריה", כתב.

בסיום דבריו ספד אידר לשושנה וכתב: "אדירים משברי ים. איזה צער. יהי זכרה ברוך. נוחי בשלום שושנה יקרה".