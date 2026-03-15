המשטרה לא תערער: צחי ברוורמן יהיה רשאי לשוב לשכת רה"מ

בית המשפט היום (ראשון) קבע כי צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, רשאי להמשיך ליצור קשר עם נתניהו, זאת במסגרת תנאי החקירה נגדו. המשטרה החליטה שלא לערער על החלטתו של השופט מנחם מזרחי, שהתיר את הקשר בין השניים בכפוף למגבלות שנקבעו



על פי ההחלטה, ברוורמן רשאי לעמוד בקשר עם ראש הממשלה במסגרת עבודתו השוטפת, אך נאסר עליו לשוחח עמו או עם כל גורם אחר על פרטי החקירה המתנהלת בעניינו



השופט מנחם מזרחי ביטל בשבוע שעבר את ההגבלות שהוטלו על צחי ברוורמן, ובכך אפשר לו לשוב ולהיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה התקבלה לאחר שלפני כן קיבל בית המשפט המחוזי בלוד את ערר המשטרה בנוגע לתנאים המגבילים שהוטלו עליו.



בערר שהגישה המדינה על החלטת בית משפט השלום נקבע כי התנאים המגבילים יישארו בתוקף עד ל־10 במרץ. ההכרעה התקבלה במסגרת פשרה בין הצדדים במהלך הדיון בבית המשפט.

השופט מיכאל קרשן כתב בהחלטתו כי ההסכמה הושגה לאחר הצעה שהעלה בפני הצדדים במהלך הדיון. "בתום הדיון בערר הצעתי לצדדים הצעה, והם קיבלוה. הערר מתקבל אפוא", ציין.

על פי ההחלטה, כלל התנאים המגבילים שנכללו בבקשת המשטרה נותרו בתוקפם עד 10 במרץ. בנוסף נקבע כי עיכוב היציאה מן הארץ יחול למשך שבעה ימים נוספים בלבד, עד 12 במרץ בחצות, ולא יוארך מעבר למועד זה.