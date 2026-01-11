שריפה נרחבת פרצה בדירת מגורים בנהריה, כשגבר בן 50 נלכד בדירה ונזקק לחילוץ. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום לאחר שהוא סבל מכוויות נרחבות

אסון כבד: גבר כבן 50 נהרג בשריפה שפרצה הבוקר (ראשון) בדירת מגורים ברחוב נחלת אשר בעיר נהריה. צוותי כיבוי פעלו במקום לכיבוי הלהבות, וחילצו את הגבר שנלכד בבניין. הוא הועבר לטיפול חובשים ופראמדיקים של מד"א, שקבעו את מותו במקום.

לפי הודעת כבאות והלצה, הדיווח הראשוני על השריפה התקבל בשעה 7:34 בבוקר. "צוותי כיבוי מתחנת נהריה הוזנקו למקום וזיהו שריפה בדירה בקומה השנייה מתוך ארבע קומות. לוחמי האש פעלו במהירות לכיבוי השריפה, ביצעו סריקות לאיתור לכודים והשיגו שליטה מלאה על מוקד האש" נמסר. "במהלך הסריקות אותר לכוד בדירה, אשר הועבר לידי גורמי הרפואה במקום, ונקבע מותו. במקביל בוצעו פעולות לשחרור עשן מהמבנה למניעת פגיעה בדיירים נוספים".

פראמדיק מד"א חארת כליב וחובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, נעם לוי וסמיר עווד, סיפרו כי "קיבלנו דיווח על שריפה בדירה בקומה 2 בבניין בן 4 קומות. הגענו למקום וראינו עשן סמיך עולה מהדירה. חברנו ללוחמי האש תוך כדי פעולות הכיבוי של השריפה הם הובילו אותנו לגבר כבן 50 ששכב בתוך הדירה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כוויות נרחבות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

במקביל, מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות פריצת השריפה, כשהשוטרים סגרו את הזירה והרחיקו סקרנים.