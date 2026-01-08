בחירתו של הרב טולדנו התאפשרה לאחר שזכה לרוב קולותיהם של חברי האסיפה הבוחרת, בתהליך שהתקיים בתיאום ובהסכמה הדדית בין המשרד לשירותי דת, ועיריית קרית ביאליק. מינוי זה מהווה חלק ממדיניות המשרד לשירותי דת להובלת מינויי קבע של רבני ערים בישראל

בבחירות שנערכו הערב (חמישי) בקרית ביאליק, נבחר הרב יוסף טולדנו לתפקיד רב העיר, לאחר תקופה ארוכה שנמשכה 17 שנים. בחירתו של הרב טולדנו התאפשרה לאחר שזכה לרוב קולותיהם של חברי האסיפה הבוחרת, בתהליך שהתקיים בתיאום ובהסכמה הדדית בין המשרד לשירותי דת, ועיריית קרית ביאליק.

מינוי זה מהווה חלק ממדיניות המשרד לשירותי דת להובלת מינויי קבע של רבני ערים בישראל, מתוך הכרה בחשיבותה של הנהגה תורנית יציבה וקבועה. מדובר בצעד משמעותי עבור קרית ביאליק, שבה לא כיהן רב עיר קבוע ב-17 השנים האחרונות. לתפקיד התמודדו חמישה מועמדים. הרב יוסף טולדנו נבחר ברוב קולות.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודה ליו"ר ועדת הבחירה, הדיין (בדימוס) הגאון הרב שלמה תם, ולראש העיר מר אלי דוקורסקי על הליווי המקצועי. בברכתו לרב הנבחר אמר אבידן: "בזכות הליך סדור שהחל השר היוצא מיכאל מלכיאלי, אנו מברכים היום על המוגמר. אני סמוך ובטוח כי הרב טולדנו ימשיך את מסורת רבני העיר, יחבר את התושבים לעולמה של תורה וינגיש יהדות מסבירה במאור פנים. מינוי זה מעניק לעיר יציבות רוחנית וקהילתית".

הרב יוסף טולדנו (44), תושב קרית ביאליק, הוא בוגר ישיבת פוניבז' בבני ברק. הוא המשיך את לימודיו בכולל שע"י ישיבת 'כנסת חזקיהו' ובכולל לרבנות ודיינות 'כתר שם טוב' בעיר. הרב מחזיק בתעודות "כושר" לרב עיר ולדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל, ומכהן כדיין בבית הדין "משפט וצדק". ומכהן כרב קהילת "עץ חיים" בקרית ביאליק. בראש ועדת הבחירה עמד הדיין (בדימוס) הרב שלמה תם. חברי הוועדה הנוספים היו: מר ליאור טרגן, מר יוסי אזריאל וגב' יונית גיספן. מזכיר הוועדה מר יעקב כהן.

הרב שמעון אזריאל, יו"ר המועצה הדתית בקרית ביאליק, בירך על הבחירה וציין: "הבחירה התבצעה בשיתוף פעולה מלא ובהסכמה רחבה. זהו יום חשוב לתושבי קרית ביאליק, ואני בטוח שהרב טולדנו יוביל את העיר לצמיחה רוחנית ולחיזוק ערכי הקהילה והמסורת".