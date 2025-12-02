לאחר כ-16 שנים בהן לא היה רב עיר בקרית ביאליק , התכנסה הוועדה לבחירת רב לעיר במשרד לשירותי דת כדי לקדם את ההליך למינוי רב לעיר

לאחר כ-16 שנים בהן לא היה רב עיר בקרית ביאליק , התכנסה אתמול (שני) הוועדה לבחירת רב לעיר כדי לקדם את ההליך למינוי מנהיג רוחני שישמש כרב העיר.

בראש הועדה עומד הדיין (בדימוס) הרב שלמה תם. במהלך הדיון קיימו חברי הוועדה דיון ראשוני וקבעו את מועד הבחירות ליום חמישי, י"ט בטבת תשפ"ו, 8.01.2026.

לצידו של יו"ר הועדה מכהנים כחברי הועדה: הרב ישעיהו הרצל רב העיר נוף הגליל, מר ליאור טרגן, מר יוסי אזריאל וגב' יונית גיספאן. את הוועדה מרכז מנהל אגף בכיר פרויקטים במשרד לשירותי דת מר יעקב כהן.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, מר יהודה אבידן, נכנס לברך את חברי הוועדה עם תחילת עבודתם ומסר: "אני מברך על ההתכנסות החשובה הזו. עבודה רבה לפנינו ואני מאחל הצלחה לתהליך. יש לנו דרך ארוכה, אך תושבי קרית ביאליק מצפים לרועה רוחני, ואנחנו במשרד מחוייבים לספק את הצורך הכל כך נדרש וחיוני הזה לעיר אני רוצה להודות לראש העיר מר אלי דוקורסקי ולחברי מועצת העיר על שיתוף הפעולה להצלחת ההליך הבחירות".