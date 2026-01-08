היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, פנתה לשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה לקבל תשובות דחופות בנוגע להחלטתו להטיל מגבלות משמעותיות על הקשר בין צה"ל לעיתון "הארץ".
על פי הדיווח של תמר אלמוג ביומן הבוקר של 'כאן חדשות' ברשת ב', היועמ"שית קובעת כי ההנחיה להפסיק את מנויי הקצינים על העיתון ולאסור על קצינים בכירים להיפגש עם כתביו היא "אינה חוקית על פניה".
בפנייה למשרד הביטחון הובהר כי צעדים אלו עלולים לגרור את המערכת לערכאות משפטיות, ובהרב-מיארה ביקשה את תגובתו הרשמית של השר כ"ץ לדברים.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
יועמ"שיט
נראית "על פניה" לא חוקית?! מה זאת אומרת "על פניה"? חוקי או לא חוקי? את מבקשת משר לתת לך הסברים על בסיס "על פניה"? כאילו מה? "לא ניראה לי כזה"?...
נראית "על פניה" לא חוקית?! מה זאת אומרת "על פניה"? חוקי או לא חוקי? את מבקשת משר לתת לך הסברים על בסיס "על פניה"? כאילו מה? "לא ניראה לי כזה"? אין גבול לביזיון שלה.המשך 09:44 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמת
תיק 4000 על גלי מיארה יחס בין מיארה לבין התקשורת ערוץ 13 בגץ09:52 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יועמ"שיט
נראית "על פניה" לא חוקית?! מה זאת אומרת "על פניה"? חוקי או לא חוקי? את מבקשת משר לתת לך הסברים על בסיס "על פניה"? כאילו מה? "לא ניראה לי כזה"?...
נראית "על פניה" לא חוקית?! מה זאת אומרת "על פניה"? חוקי או לא חוקי? את מבקשת משר לתת לך הסברים על בסיס "על פניה"? כאילו מה? "לא ניראה לי כזה"? אין גבול לביזיון שלה.המשך 09:44 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחום
חח... מה לא חוקי בהנחיה הזו??09:40 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
חוצפנית! יש להעמיד אותה לדין על קבלת ״סיקור אוהד״ (מהארץ) תמורת הפצת העיתון האנטישמי והאנטי ציוני הזה בצה״ל. החדרת הרוח האנטי ציונות לצה״ל היתה אחת הסיבות לכישלון של צה״ל ב-7.10.2309:23 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר
😂😂😂😂😂09:15 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר