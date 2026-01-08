גלי בהרב-מיארה דורשת מישראל כ"ץ הסברים על ההנחיה להפסיק את מנויי הקצינים ולמנוע מפגשים עם כתבי העיתון: "צעדים לא חוקיים על פניהם"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה , פנתה לשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה לקבל תשובות דחופות בנוגע להחלטתו להטיל מגבלות משמעותיות על הקשר בין צה"ל לעיתון "הארץ".

על פי הדיווח של תמר אלמוג ביומן הבוקר של 'כאן חדשות' ברשת ב', היועמ"שית קובעת כי ההנחיה להפסיק את מנויי הקצינים על העיתון ולאסור על קצינים בכירים להיפגש עם כתביו היא "אינה חוקית על פניה" .