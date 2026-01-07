הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון התחילה אמש (רביעי) בהשמדת שדות מוקשים במרחב הגבול עם ירדן. שלושה שדות מוקשים ישנים מסוף שנות ה-60.
העבודות הם כחלק מהעבודות להקמת המכשול הביטחוני בגבול המזרחי, שמובילה מנהלת גבולות ותפר במשרד הביטחון. בסה"כ הושמדו כ-500 מוקשים ישנים נגד טנקים שהונחו באזור החל מסוף שנות ה-60. פינוי והשמדת המוקשים מצטרפים לעבודת הבניה שמתבצעות בשטח ע"י מנהלת גבולות ותפר, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון ופיקוד המרכז בצה"ל.
עלות הפרויקט הכולל נאמדת בכ-5.5 מיליארד ש”ח והיא כוללת הקמת מערך רב-שכבתי לאורך כ-500 ק״מ מדרום רמת הגולן ועד לחולות סמר מצפון לאילת.
תוכנית חיזוק הביטחון הלאומי והאחיזה האסטרטגית בגבול המזרחי הינה חלק מרכזי מאסטרטגיית משרד הביטחון, שמקדם שר הביטחון, ישראל כ״ץ יחד עם מנכ”ל משרד הביטחון, אלוף (מיל’) אמיר ברעם. מאמץ זה משתלב בתפיסת ביטחון מחודשת שגובשה בצה״ל ובפיקוד המרכז, שבמסגרתה אף הוקמה אוגדה מרחבית חדשה האמונה על ביטחון מרחב הבקעה, העמקים וים המלח.
