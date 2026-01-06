השרה עידית סילמן, שהייתה שותפה בכירה בממשלת בנט – לפיד, חושפת מדוע בנט לא העביר חוק גיוס בהיותו ראש הממשלה: "הוא היה מוכן לתת להם הכל"

השרה עידית סילמן, שהייתה שותפה בכירה בממשלת בנט – לפיד וזו שהפילה אותה בסופו של דבר, מתייחסת לסוגיית גיוס החרדים וחושפת מדוע בנט לא העביר חוק גיוס בהיותו ראש הממשלה.

בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמרה סילמן: "אף אחד בממשלת השינוי לא רצה להעביר חוק גיוס כי זה תפוח אדמה לוהט, וניסינו לדחות את כל תפוחי האדמה הלוהטים".

היא חשפה: "בנט הסכים לתת חוק שמעניק פטור בגיל 21, הוא היה מוכן לתת הכל לחרדים, בדיוק כמו שהוא נתן הכל למנסור עבאס. הכל בשביל להיאחז בכיסא".