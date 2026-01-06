השרה עידית סילמן, שהייתה שותפה בכירה בממשלת בנט – לפיד וזו שהפילה אותה בסופו של דבר, מתייחסת לסוגיית גיוס החרדים וחושפת מדוע בנט לא העביר חוק גיוס בהיותו ראש הממשלה.
בראיון לרדיו 'קול ברמה' אמרה סילמן: "אף אחד בממשלת השינוי לא רצה להעביר חוק גיוס כי זה תפוח אדמה לוהט, וניסינו לדחות את כל תפוחי האדמה הלוהטים".
היא חשפה: "בנט הסכים לתת חוק שמעניק פטור בגיל 21, הוא היה מוכן לתת הכל לחרדים, בדיוק כמו שהוא נתן הכל למנסור עבאס. הכל בשביל להיאחז בכיסא".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
דימיטרי אוליאנובסקי
2 הפיקציות הפוליטיות---------------------לפיד ובנט----------------------לא יעברו את אחוז החסימה כ י ה ם...
2 הפיקציות הפוליטיות---------------------לפיד ובנט----------------------לא יעברו את אחוז החסימה כ י ה ם ב ס ך ה כל פי ק צ י ו ת פוליטיותהמשך 20:05 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחום
נוכל.20:22 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתי
לא יעזור לך. את הכנסת הבאה תראי מרחוק20:09 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
2 הפיקציות הפוליטיות---------------------לפיד ובנט----------------------לא יעברו את אחוז החסימה כ י ה ם...
2 הפיקציות הפוליטיות---------------------לפיד ובנט----------------------לא יעברו את אחוז החסימה כ י ה ם ב ס ך ה כל פי ק צ י ו ת פוליטיותהמשך 20:05 06.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר