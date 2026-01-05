הרפורמה אושרה פה אחד בוועדת השרים לחקיקה, במקביל למחאה רחבה של רפתנים בצמתים מרכזיים ברחבי הארץ, על רקע חשש מפגיעה בענף החלב והייצור המקומי

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (שני) פה אחד את רפורמת החלב, כחלק מצעדי הממשלה לטיפול ביוקר המחיה ולשינויים במשק החלב. האישור התקבל על רקע מחאות ציבוריות והסתייגויות מצד גורמים בענף החקלאות, המביעים חשש מהשלכות המהלך על הרפתנים והייצור המקומי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ בירך על ההחלטה והודה לחברי הוועדה ולאנשי המקצוע שליוו את גיבוש הרפורמה. לדבריו, מדובר בצעד שמטרתו הוזלת מחירים לצרכן לצד חיזוק החקלאות הישראלית וביטחון המזון. סמוטריץ׳ הוסיף כי בכוונת הממשלה לקדם שוק חלב תחרותי יותר, תוך שמירה על הייצור המקומי.

במקביל, מאות רפתנים הגיעו הבוקר לעשרה צמתים מרכזיים ברחבי הארץ במחאה נגד רפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳. חלק מהמפגינים הגיעו למוקדים באמצעות טרקטורים, ואחרים צעדו רגלית.

במהלך המחאה שפכו הרפתנים חלב על הכביש, כמחאה סמלית נגד המהלך. לטענתם, הרפורמה צפויה לפגוע בענף החלב וברפתנים, והם דורשים לעצור את קידומה או לבצע בה שינויים מהותיים.