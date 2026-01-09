מהילדות באשדוד, דרך סיירת מטכ"ל וגולני ועד ראשות השב"כ: לרגל יום הולדתו של דוד זיני – עשרה דברים מפתיעים על המסלול, הפיקוד והדרך לצמרת מערכת הביטחון

מהילד הבכור במשפחה מרובת ילדים, דרך מסלול קרבי ארוך ומורכב בצה"ל – ועד אחד המינויים הרגישים והטעונים ביותר במערכת הביטחון: עשרה דברים מפתיעים על דוד זיני, לרגל יום הולדתו.

1. ירושלמי במוצא, אשדודי בזהות

זיני נולד בירושלים, אך התחנך באשדוד – עיר פריפריאלית עם זהות ציונית-דתית מובהקת. הוא גדל בבית רבני, ציבורי ומעורב בקהילה, מלא בחינוך וערכים.

2. בין תלמוד תורה לישיבות הציוניות

למד בתלמוד תורה מורשה, בישיבה התיכונית חיספין, בישיבת שבי חברון ובמכינת קשת יהודה – שילוב של עולם תורה עם הכנה לשירות משמעותי.

3. התחיל בסיירת – המשיך בגולני

הוא התנדב לסיירת מטכ"ל, אבל בחר בהמשך לעבור לגולני. שם פיקד על מחלקה, פלוגה וגדוד – וצבר ניסיון קרבי בלבנון ובעזה.

5. מפקד שלא פחד לשבור נורמות

כמפקד גדוד 51 התמודד עם מרד לוחמים לאחר שביטל נורמות ותיקות של "וותיקים מול צעירים". האירוע הפך לסמל לסגנון פיקוד ישיר ולא מתפשר.

6. צל"ש יחידתי ולחימה מתמשכת

במהלך פעילות מבצעית ארוכה ברצועת עזה הוביל את הגדוד בעשרות מבצעים. העבודה שלו הסתיימה בצל"ש יחידתי, אבל בעיקר בהכרה מקצועית.

7. ממפקד אגוז ועד מפקד גיס

פיקד על יחידת אגוז, חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת עוז, עוצבת עידן, מל"י, פיקוד ההכשרות והאימונים – ולבסוף גם על הגיס המטכ"לי.

8. דוח הגדר והקונספציה

ב-2023 חיבר דוח פנימי על תרחישי חדירה סביב גדר עזה והתריע מפני "קונספציה" ביטחונית. הדוח לא חזה את מתקפת 7 באוקטובר, אך הפך בדיעבד לחלק מהדיון הציבורי סביב האחריות.

9. פרישה עם לקיחת אחריות

בנאום הפרישה מצה"ל אמר: "יש לי חלק משמעותי בכישלון הנורא… כישלון בסדר גודל כזה אינו נקודתי אלא רוחבי" – אמירה חריגה בנוף הפיקודי.

10. מינוי שנוי במחלוקת – וכניסה לתפקיד

המינוי לראש השב"כ הגיע עם סערה פוליטית, עתירות לבג"ץ והתנגדות משפטית – אבל גם סימן שינוי כיוון: מפקד שטח מובהק, עם תפיסת עולם ערכית ברורה, נכנס לאחד התפקידים הרגישים במדינה.