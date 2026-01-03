במסגרת התרגיל תרגלו הכוחות תרחישי חדירה מהים ומהיבשה, סיוע אווירי, חילוץ ופינוי נפגעים, זאת במקביל לפעילות המבצעית השוטפת בגזרה ולמאמצי סיכול הברחות

כוחות אוגדה 80 השלימו תרגיל בין־ארגוני ורב־זרועי רחב היקף, שנערך בהובלת פיקוד הדרום ובשיתוף המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, בגזרה ובזירת ים סוף.

על פי הודעת צה"ל, התרגיל כלל תרחישי הגנה והתקפה מורכבים, תוך שיתוף פעולה בין כוחות היבשה, האוויר והים, לצד גופי ביטחון נוספים. בין התרחישים שתורגלו, מתקפת מחבלים בהפתעה מהים ומהיבשה לעבר יישובים ומוצבים במספר מוקדים במקביל, סיוע אווירי לכוחות הקרקעיים, חילוץ לכודים, טיפול באירועים רבי נפגעים, פינוי פצועים, סגירת מעגלים מודיעיניים וניהול פיקוד ושליטה בזמן לחימה.

בתרגיל השתתפו כוחות צה"ל, מד"א ו־משטרת ישראל, בצבא ציינו כי התרגיל התקיים במקביל לפעילות המבצעית השוטפת בגזרה, לרבות סיכולי הברחות.

מצה"ל נמסר כי יימשכו תרגילים סדורים במטרה לשמור על רמת מוכנות גבוהה, לחזק את שיתוף הפעולה בין כלל הכוחות ולהבטיח את ביטחון תושבי הגזרה וכלל אזרחי מדינת ישראל.