לאחר שבית המשפט חשף את המסמכים "הסודיים" של ראשי השב"כ לשעבר בעניין חוסר התאמתו לדעתם לראשות השב"כ – סנגורו עולה למתקפהץ

‏עו"ד אוהד שלם, פרקליטו של ראש השב"כ דוד זיני, אומר היום (חמישי) בגלי ישראל כי "הטריק שהם ניסו לעשות בהתחלה היה שבית המשפט יוציא צו ביניים וזיני לא יכנס לתפקידו וממילא גם לא יוכל לראות את המסמך ולהגיב אליו. את זה צלחנו וקיבלנו את המסמך.

גורמי ביטחון בשירות הביטחון שראו אותו לא הבינו מי קורא לדבר כזה 'מסמך רגיש'? זו הטעיה מטורפת של בית המשפט. פנינו לצד השני ואמרנו להם: 'תקשיבו, אין לנו עניין לבזות אתכם, תסכימו להסיר את זה חבל על הזמן של כולנו'. אבל הם סירבו וזה הגיע לבג"ץ".