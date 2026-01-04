ביקורת תיאטרון: ההצגה "שקרים קטנים" מצליחה להצחיק ולרגש עם שחקנים מעולים כמו מיה דגן ואורי גוטליב. קומדיה חמה על שקרים קטנים, בגידות ויחסים זוגיים שכל זוג מתבגר יזדהה איתה

מסתבר שדווקא התיאטראות החדשים יחסית והלא מוכרים דיים כמו תיאטרון tomix מביאים לקרשי הבמה הצגות טובות, איכותיות, מצחיקות ומעניינות.

הדוגמה הכי טרייה בשוק היא הקומדיה המצחיקה והמופרעת של התיאטרון הזה – ההצגה "שקרים קטנים".

השחקנים שם הם מהשורה הראשונה. איך אומרת לי מיה דגן העונה לשם מיכאלה בהצגה? "תראה. גם אחרי חמישים הצגות שבהן התנסנו, למדנו, אנחנו במיטבנו. הקהל צחק לאורך כל 90 הדקות, האולם היה מלא ובכל פינה את שומע את המילים כמה שזה נכון, מדויק וכיפי". בכל מילה היא צודקת.

בצהריים יום שישי, עם אולם מלא של מאות אנשים מכל סוגי האוכלוסייה כולל אבא ואמא של מיה ואנשים נוספים בתקשורת הישראלית ההצגה נתנה פן. אורי גוטליב מצחיק אפילו בתודות שנאמרות ובוודאי במשחקו מהרגע הראשון כשחקן טניס שמנצח את בנו עומר.

אז רגע, על מה אנחנו מדברים?

על "שקרים קטנים".

תמיד אנחנו שואלים אחד את השני – מה הייתם עושים בשביל אהבה? מה אנחנו יודעים על אהבה? האם אפשר לתקן אהבה? והתשובה במחזה.

מוטי (אורי גוטליב) ואשתו מיכאלה (מיה דגן) מזמינים לארוחת ערב משפחתית את בנם עומר (שלומי טפיארו) ואשתו נטע (אלי סטין).

מה שהיה אמור להיות ערב משפחתי רגוע הופך להיות ערב מלא בגילויים מפתיעים של סודות, בגידות ושקרים קטנים.

קומדיה משפחתית חמה מצחיקה ורגישה על אהבה, יחסים ונישואים.

את המחזה כתב ג'ו דיפייטרו, עינת ברנובסקי תרגמה מדויק, הבימוי והעיבוד שייכים לאודי גוטשלק, מוסיקה מקורית ויפה של אלעד פרץ והתוצאה מצחיקה, מופרעת, עשויה היטב ובטוח שכל זוג מתבגר יהנה ממנה. tomix במיטבם.