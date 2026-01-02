פרשת ויחי עוסקת בימות חייו האחרונים של יעקב במצרים ובפטירתו של יעקב. בסיום הפרשה מסופר על פטירתו של יוסף. זמני כניסת שבת ויציאת שבת

פרשת וַיְחִי היא פרשת השבוע השתים עשרה והאחרונה בספר בראשית. היא מתחילה בפרק מ"ז, פסוק כ"ח ומסתיימת בסוף הספר, בפרק נ', פסוק כ"ו. הפרשה בכללה עוסקת בימות חייו האחרונים של יעקב במצרים ובפטירתו של יעקב. בסיום הפרשה מסופר על פטירתו של יוסף.

בשבת פרשת ויחי מסיימים את קריאת התורה של ספר בראשית, ובקהילות האשכנזים קוראים בסיום "חזק חזק ונתחזק". לרוב קוראים את הפרשה לאחר עשרה בטבת.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:12. יציאת השבת: 17:28

תל אביב

כניסת השבת: 16:27. יציאת השבת: 17:29

חיפה

כניסת השבת: 16:18. יציאת השבת: 17:27

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . לונדין פרשת ויחי

באר שבע

כניסת השבת: 16:31. יציאת השבת: 17:30

חברון

כניסת השבת: 16:32. יציאת השבת: 17:29

גוש עציון

כניסת השבת: 16:32. יציאת השבת: 17:28

אריאל

כניסת השבת: 16:16 יציאת השבת: 17:27

אילת

כניסת השבת: 16:23 יציאת השבת: 17:33

צפת

כניסת השבת: 16:18 יציאת השבת: 17:24