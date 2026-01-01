ערן זהבי, אחד הכוכבים הגדולים בתולדות הכדורגל הישראלי, הודיע היום (חמישי) על פרישה מכדורגל.

בפוסט שפרסם באינסטגרם כתב: "תודה לך כדורגל שלי , האהבה הראשונה והכי גדולה בחיים שלי אנחנו נפרדים היום על הדשא אבל בטוח שלא לתמיד ואני תמיד אהיה אסיר תודה על מי שאני בזכותך , אוהב אתכם מהלב אתגעגע בדיוק כמוכם תודה על הכול".

זהבי הוא גדול הכובשים בתולדות נבחרת ישראל. הוא הבקיע 175 שערים בליגה, במהלך הקריירה וזכה בשש אליפויות עם הפועל ומכבי תל אביב. הוא הבקיע את שער האליפות של הפועל תל אביב, בעונת הקיזוז המפורסמת ושבר את הלב לאוהדי מכבי חיפה. לאחר מכן ערן זהבי יצא לפאלרמו האיטלקית לשנה וחצי ומשם חזר לשבור את הלב לאוהדי הפועל תל אביב, כשחתם אצל היריבה העירונית מכבי תל אביב.

הוא המשיך לגוואנגז'ו הסינית, שם הבקיע 100 שערים בשלוש שנים. הוא חזר לאירופה למועדון הפאר ההולנדי פ.ס.וו. איינדהובן איתם זכה בגביע ההולנדי. ב-2022, חזר לצהובים, הוא וזכה איתם בשתי אליפיות. הוא שיחק 720 משחקים בקריירה והבקיע 401 שערים, הוא נמצא בעשיריה המובילה של הכובשים הפעילים בעולם, וכאמור הפך למלך שערי הנבחרת בכל הזמנים.