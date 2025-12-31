הרמטכ״ל אייל זמיר מתחייב לפרז את חמאס מנשקו, למנוע את התעצמותו מחדש ולהמשיך בלחימה בעזה עד להשבת החטוף האחרון

הרמטכ״ל, רב־אלוף אייל זמיר, הצהיר היום במהלך סיור בפיקוד הדרום כי צה״ל נחוש לפרז את ארגון חמאס ויתר ארגוני הטרור מנשקם. לדבריו, ״לא נאפשר לחמאס לבנות את כוחו מחדש ולאיים על מדינת ישראל״, והדגיש כי צה״ל ימשיך לפעול עד להשבת החטוף האחרון לקבורה בישראל.

הרמטכ״ל קיים סיור בדרום רצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, מפקד אוגדת עזה תת־אלוף ברק חירם, מפקדי חטיבת גולני, חטיבה 188, החטיבה הדרומית ומפקדים נוספים. במהלך הביקור שוחח עם הלוחמים, שיבח את פעילותם ההתקפית נגד הפרות חמאס והנחה לשמור על כוננות גבוהה, חתירה למגע וסיכול כל איום, להגנת תושבי ישראל.

בדבריו ציין זמיר כי בשנת 2025 הגיע צה״ל להישגים חסרי תקדים, ובראשם פגיעה קשה בחמאס, השמדת יחידות החזית שלו והסרת האיום כפי שחוו אזרחי ישראל ב־7 באוקטובר, לצד השבת כלל החטופים החיים. במקביל הדגיש כי צה״ל פועל להשבת החטוף החלל האחרון, רס״ל רן גואילי ז״ל, לקבורה בישראל, ומתעקש על חזרתו ביתר שאת.

הרמטכ״ל התייחס ל״קו הצהוב״ כגבול ביטחוני חדש: קו מגע הגנתי משופר ובסיס יציאה מהיר להתקפה. ״נפעל וננצל הזדמנויות להחליש את חמאס – על הכוחות להיות בכוננות ומוכנות לתפניות״, אמר.

עוד ציין כי בחודשים האחרונים הועמקה עבודת בניית התוכנית הרב־שנתית והכתיבה המחודשת של אסטרטגיית צה״ל, והבהיר: ״לא נחזור לתקופה שלפני 7 באוקטובר״. השבוע סוכמו תחקירי אירועי 7 באוקטובר, לקחיהם יתורגמו להטמעה בשטח באמצעות צוותים ייעודיים כחלק מהאסטרטגיה המעודכנת, כך על פי הרמטכ"ל זמיר.