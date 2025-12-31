חתמה על הסכם פשרה: בעקבות תביעה רשת 'יוחננוף' תפצה מתלוננים בסכום עתק של מעל 100 אלף ש"ח לאחר שהפרה את הזכות לקדימות בתור

בעקבות תביעה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחתם היום (רביעי) הסכם פשרה עם רשת יוחננוף שתשלם סכום עתק של למעלה ממאה אלף שקלים לאחר שפגעה בזכויות בעלי מוגבליות.

התביעה הוגשה בחודש מרץ האחרון לאחר תלונות על כך שהרשת לא נתנה קדימות בתור ללקוחות עם מוגבלות. בנוסף התלוונו לקוחות על הפרות נוספות של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות לשירות. לאחר בדיקה של התביעה התגלו ליקויים מהותיים במתן שירות נגיש, בין היתר לא התקיים הדרכות כנדרש לעובדים בנושא שירות נגיש, וכן היו ליקויים בהטמעת נהלי נגישות ואי עמידה מלאה בתקנות מכוח החוק.

בדיון בבית המשפט התייצבו המתלוננים וסיפרו את סיפורם האישי. בהמלצת בית המשפט הגיעו הצדדים להסכם פשרה, אשר אושר וניתן לו תוקף של פסק דין. לפי ההסכם רשת 'יוחננוף' תעדכן ותשפר את נהלי הנגישות והשירות שלה. היא תבצע הדרכות ייעודיות ומקיפות לעובדיה בנושא מתן שירות נגיש וזכויות אנשים עם מוגבלות. בנוסף הרשת תפצה כל אחד מארבעת המתלוננים בסך של 25,000, ₪סכום כולל של 100,000 וכן תשלם הוצאות משפט לנציבות בסך של 10,000 ₪.

התובעת נגד יוחננוף: הפסק מחזק את ההרתעה ומעביר מסר הציבורי ברור

עו״ד עירית שביב שני, ממונה משפטית בנציבות והתובעת בתיק: "פסק דין זה ממשיך ומחזק את המגמה שמובילה הנציבות בשנים האחרונות של העלאת רף הפיצויים הנפסקים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כחלק מחיזוק ההרתעה והמסר הציבורי הברור: נגישות אינה המלצה – אלא חובה חוקית"

דן רשל, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "הזכות לקדימות בתור היא חלק בלתי נפרד מהזכות לשירות נגיש, שוויוני ומכבד. הפרת הזכות הזו פוגעת בכבודם של אנשים עם מוגבלות ואינה מהווה עניין שולי. פסק הדין הזה משדר מסר ברור: מי שמפר את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יישא בתוצאות".

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת משנת 2000, מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998, ואמנת האו”ם לזכויות אנשים עם מוגבלות, שעליה חתומה מדינת ישראל. בישראל חיים כיום כ-1.7 מיליון אנשים עם מוגבלות – כ-18% מהאוכלוסייה. מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נוספו כ-100,000 אנשים עם מוגבלות.