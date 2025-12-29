הכוחות פועלים בכיתור הכפר ובמספר מוקדים בעקבות אירועי אלימות פליליים שאירעו בסוף השבוע, במשטרה מבהירים כי אין חשד לאירוע ביטחוני

בהמשך לאירועי אלימות ופעולות נקמה פליליות שאירעו בסוף השבוע בכפר תראבין, מתקיימת בשעות אלו פעילות מבצעית רחבת היקף של משטרת ישראל במקום. במהלך הפעילות בוצע גם ירי של כוחות המשטרה, ולפי הודעת המשטרה אין כל חשד לאירוע על רקע ביטחוני.

במבצע משתתפים מאות שוטרים ולוחמים ממחוז דרום, משמר הגבול ויחידות נוספות, הפועלים בכיתור הכפר ובמספר מוקדים במרחב. הפעילות נערכת כחלק מאכיפת חוק והתמודדות עם עבירות פליליות חמורות.

עוד באותו נושא בעקבות האירועים האחרונים: המשטרה בהודעת אזהרה חריגה 11:23 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מהמשטרה נמסר כי הכוחות פועלים לשליטה במרחב ולשמירה על הסדר הציבורי. פרטים נוספים יימסרו בהמשך בהתאם להתפתחויות.

בהנחיית מערך הגנת המחנות של המשטרה הצבאית הועלתה כוננות בבסיסים בדרום, בדגש על אזור העוטף, מחשש לפעולות נקם מצד בדואים. בהודעה פנימית הונחו הכוחות לגלות ערנות בשערים ולשים לב לתנועות חשודות. בדובר צה״ל אישרו כי הכוננות נמשכת מאז מוצאי שבת.