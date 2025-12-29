בהמשך לאירועי אלימות ופעולות נקמה פליליות שאירעו בסוף השבוע בכפר תראבין, מתקיימת בשעות אלו פעילות מבצעית רחבת היקף של משטרת ישראל במקום. במהלך הפעילות בוצע גם ירי של כוחות המשטרה, ולפי הודעת המשטרה אין כל חשד לאירוע על רקע ביטחוני.
במבצע משתתפים מאות שוטרים ולוחמים ממחוז דרום, משמר הגבול ויחידות נוספות, הפועלים בכיתור הכפר ובמספר מוקדים במרחב. הפעילות נערכת כחלק מאכיפת חוק והתמודדות עם עבירות פליליות חמורות.
מהמשטרה נמסר כי הכוחות פועלים לשליטה במרחב ולשמירה על הסדר הציבורי. פרטים נוספים יימסרו בהמשך בהתאם להתפתחויות.
בהנחיית מערך הגנת המחנות של המשטרה הצבאית הועלתה כוננות בבסיסים בדרום, בדגש על אזור העוטף, מחשש לפעולות נקם מצד בדואים. בהודעה פנימית הונחו הכוחות לגלות ערנות בשערים ולשים לב לתנועות חשודות. בדובר צה״ל אישרו כי הכוננות נמשכת מאז מוצאי שבת.
"החשש לחדירה לבסיסים והשחתת רכוש צבאי..." : הלו "ממשלת" ישראל, שהיא בעצם "סמרטוטיית "ישראל תעשיות !!! מה הבעייה, ליצור הרתעה הולמת, נגד שבחי"ם ומסייעיהם, ונגד הפוגעים בבטחון המדינה ?! צריך לאמר לכם מה יפתור את הבעיות האלה לנצח ?!המשך 15:58 29.12.2025
