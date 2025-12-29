הפעם זה בהחלט משהו אחר ושונה: "סיפור הפרברים" עולה בגרסה מודרנית ונועזת בבימויו של אלדר גוהר גרויסמן, שמספר לסרוגים: "ניגשנו אל ההפקה עם רצון להפתיע בפרשנות בימתית מודרנית ונועזת". התוצאה – מושלמת

הפעם זה משהו בהחלט אחר ושונה. גם הבימוי, גם הליהוק, גם התפאורה ובעיקר משחק השחקנים.

זה קרה כמעט לפני 70 שנה כשהמחזמר "סיפור הפרברים" הועלה לראשונה בבכורה עולמית בברודוויי ב-26 בספטמבר 1957. עד מהרה הפך המחזמר לקלאסיקה חובקת עולם עם השילוב המהפכני של מוזיקה מרהיבה של ליאונרד ברנשטיין האגדי ומילים של סטיבן סונדהיים, שעסקה במאבק בין כנופיות בניו יורק.

ג'רום רובינס היה הראשון להעלות את המילים לתסריט, לצידו היה ארתור לורנץ ויחד עם המוסיקה של ברנשטיין, יצרו יצירת מופת.

גרסה עכשווית ומרגשת

ונאמר: זו לא הפעם הראשונה בישראל שיצירת המופת הזו עולה על קרשי הבמה, אבל דומני שהפעם זה משהו בהחלט אחר ושונה. גם הבימוי, גם הליהוק, גם התפאורה ובעיקר משחק השחקנים.

אלדר גוהר גרויסמן, במאי ההצגה, אומר לסרוגים: "העבודה על 'סיפור הפרברים' היתה הזדמנות לפגוש מקרוב יצירה מופתית ולשזור בה קול בימתי עכשווי משלנו. ניגשנו אל ההפקה מתוך הערכה עמוקה למקור, אבל גם עם רצון להפתיע בפרשנות בימתית מודרנית ונועזת, בשילוב קאסט ייחודי ומגוון".

"הפקה שמותחת לקצה את הדרמה ומעצימה את סיפור האהבה", המשיך גוהר גרוסמן. "מחזמר שכולו תנועה, דרמה ורומנטיקה לצד רגעי ספקטקל בימתי שיש רק ב'סיפור הפרברים'". אמר והצליח.

עשרות השחקנים, הזמרים, הרקדנים והתזמורת החיה על הבמה 'נתנו עבודה' כמו שאומרים. התוצאה מושלמת.

השפעה מתמשכת על מחזות הזמר

אגב, בעקבות ההצלחה הראשונה של המחזמר באמצע המאה הקודמת, מאז ועד היום שימש ומשמש הריקוד במחזות הזמר בתפקיד חשוב בהובלת העלילה וככלי ביטוי של הדמויות.

זו למעשה גרסה מודרנית ל"רומיאו ויוליה". סיפור אהבתם האסורה של טוני, צעיר אמריקאי החבר בכנופיה, ומריה, אחותו של מנהיג הכנופיה הפורטוריקנית היריבה. סיפור האהבה הזה הופך למאבק דרמטי בין שתי כנופיות ברחובות ניו יורק, עד לסוף הטרגי.

מלאכת התרגום נמסרה לידיו האמונות של אלי ביז'אווי ויחד עם הבימוי של אלדר גוהר גרויסמן, התפאורה של רוני תורן ואי אפשר בלי הכוריאוגרפיה של מיכל שי – התוצאה לא פחות ממושלמת.