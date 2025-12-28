חוקרי מודיעין אזרחיים מזהים בנייה צבאית חריגה בשדה התעופה ברברה בסומלילנד, כולל האנגרים תת־קרקעיים, ותוהים האם הבסיס מיועד לשימוש ישראלי על רקע שיתוף פעולה ביטחוני מתהדק.

מומחי לווין וחוקרי מודיעין אזרחיים, מצביעים על בנייה נרחבת בבסיס צבאי מתקדם בשדה תעופה מקומי בסומלילנד, ותוהים מדוע מדינה ללא מטוסי קרב או מל"טים, בונה בסיס אווירי, והאם לישראל יד בדבר.

חוקרי מודיעין אזרחיים, החוקרים פעילות צבאית לפי מידע נגיש לציבור, מצביעים על פעילות בנייה חריגה בשדה התעופה ברברה, השוכן לחופי מפרץ עדן וצופה לעבר תימן.

ניתוח תצלומי לוויין עדכניים מצביע על הקמת תשתיות בעלות אופי צבאי מובהק, בהיקף שאינו תואם את כוחה הצבאי של סומלילנד.

על פי ההערכות, נחפרים בשטח שדה התעופה לפחות עשרה האנגרים תת־קרקעיים, המיועדים לאחסון והפעלת מטוסי קרב וכטב״מים.

מבנים מסוג זה נחשבים יקרים ומורכבים להקמה, ומשמשים בדרך כלל מדינות בעלות חיל אוויר מתקדם החושש מתקיפות מקדימות או מחשיפה לוויינית.

חוקרים מציינים כי סומלילנד עצמה אינה מפעילה מטוסי קרב, ומערך האוויר שלה מוגבל ביותר, מה שמחזק את ההערכה כי התשתית נועדה לשימוש של גורם זר.

בהקשר זה, מופנית תשומת הלב לישראל, על רקע ההכרה הרשמית שלה בסומלילנד והאפשרות לשיתוף פעולה ביטחוני עמוק בין הצדדים, במיוחד לנוכח מיקומה האסטרטגי של ברברה סמוך לנתיבי השיט בים האדום ולתימן.

שדה התעופה בברברה מופעל מתוך שטח נמל ברברה, המשמש גם כנמל העיקרי של סומלילנד לכלל פעילותה המסחרית בשיתוף פעולה ישיר עם אתיופיה, אחת המדינות הקרובות ביותר לסומלילנד באפריקה, אשר משמשת כמוצא הימי הבודד של אתיופיה לעולם.