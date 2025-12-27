"מחבלי 'בדואיסטן' בניסוי כלים מול מדינת ישראל". קבוצה של בדואים פרצה לישוב גבעות בר וביצעה "תג מחיר" נגד שורה של רכבים כנקמה על סדרת מעצרים. צפו בתיעוד

קבוצה של בדואים התפרעה בישוב "גבעות בר" הסמוך לרהט והשחיתה שורה של כלי רכב, בניפוץ שמשות ובהצתת בקבוקי תבערה על המכוניות.

הרקע למעשה הוא ככל הנראה "תג מחיר" על מעצרים שנעשו נגדם בתקופה האחרונה. הבדואים מנסים להעביר מסר לפיו כל פגיעה בהם תוביל לפגיעה בישובים היהודים הסמוכים.

מתנועת רגבים, העוסקת בשמירה על אדמות הנגב נמסר: "הלילה נחצה קו אדום וחמור: בלב הנגב חגג הטרור הלאומני בחסות אובדן המשילות. זה כבר לא תמרור אזהרה, אלה מחבלי 'בדואיסטן' בניסוי כלים מול מדינת ישראל. מחבלים מהכפר תראבין פתחו במסע השחתה ביישובים גבעות בר ומשמר הנגב, בתגובה לכאורה על פעילות אכיפה משטרתית שנערכה בכפרם.

לא ניתן לראות זאת כפשיעה, אלא כפעילות טרור לאומנית לכל דבר ועניין. פורעים רעולי פנים שנכנסים ליישוב יהודי בפעולת נקם זו קריאה פומבית נגד ריבונות ישראלית וזהו תג מחיר אלים שנועד להרתיע את כוחות החוק תוך זריעת אימה בקרב התושבים היהודים.

ההפקרות ארוכת השנים, הבנייה הבלתי חוקית, ההשתלטות על אדמות המדינה בנגב, הכמויות האדירות של הנשק והאמל"ח שנמצאות בכל בית – גידלו דור של פורעים שמרגיש שהחוק אינו חל עליו. ולא למותר לציין: הייעוץ המשפטי לממשלה מעכב זמן רב את הגדרת ארגוני הפשיעה כארגוני טרור. הכתובת היתה על הקיר בתוך החברה הערבית, ועכשיו היא מרימה עוד ועוד את ראשה.

אנחנו דורשים מהממשלה ומכלל מערכות החוק במדינת ישראל להפסיק לגמגם: יש להנחית מכת מחץ על הטרור – לא רק נגד השליחים, אלא נגד ראשי החמולות שנותנים להם גב. מדינת ישראל חייבת להחליט. ריבונות ומשילות או הפקרות סיכון חייהם של תושבי הדרום ואיבוד סופי של מרחב הנגב".