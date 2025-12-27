האם ההגדרה של “הצלחה” שקיבלנו בבית הספר – היא באמת מתאימה לחיים האמיתיים? זה בכלל הגיוני כאשר כל שר חינוך חדש מגדיר הצלחה מחדש והופך את הקערה על פיה? פודקאסט: נשים. יוזמות. חינוך. פרק 1 עם נטע עדני

פודקאסט חדש בסרוגים: תשעה קבין – נשים. יוזמות. חינוך – בהגשת גבריאל יואלי. הפוקדאסט – כשמו עוסק ביוזמות, בחינוך ובעיקר בשיח בין נשים , על איך להוביל להצלחה.

על מה עוסק הפודקאסט: נשים. יוזמות. חינוך?

3 דקות כדי להבין על מה בעצם מדובר.



פרק 1: מה זה בכלל להצליח? אורחת: נטע עדני – יזמית רב-תחומית

וזה כבר הפרק המלא:



רגע לפני שצוללים לפודקאסט שמדבר על איך להוביל ילדים להצלחה, עצרנו לשאול את השאלה הכי פשוטה והכי קשה: מה זה בכלל אומר “להצליח”?

דרך הניסיון העשיר של נטע, אנחנו דנות, האם ההגדרה של “הצלחה” שקיבלנו בבית הספר – האם היא באמת מתאימה לחיים האמיתיים? זה בכלל הגיוני כאשר כל שר חינוך חדש מגדיר הצלחה מחדש והופך את הקערה על פיה?

ואיך זה נראה כשמסתכלים על אותה שאלה דווקא מהזווית של עולם העסקים והיזמות, עולם שבו נטע חיה ונושמת?

פרק ראשון שמזמין אתכם להצטרף אלינו, להיזכר בסיפורים שלכם, ולפתוח יחד את השאלה הכי חשובה לפני שמתחילים לדבר על פתרונות: מה זה אומר להצליח – בחינוך, ובעצם… בחיים.

