תאונה קשה אירעה לפנות בוקר בין מספר כלי רכב סמוך למחלף בר אילן. פרמדיקים של מד"א פינו את הפצועים לטיפול רפואי בבתי החולים שיבא תל השומר ובילינסון

תאונה קשה התרחשה לפנות בוקר (חמישי) בכביש 4: מספר כלי רכב התנגשו סמוך למחלף בר אילן.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לפצועים ופינו לבתי החולים שיבא תל השומר ובילינסון 7 פצועים, בהם: גבר (פועל) כבן 30 במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית וצעיר בן 22 במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות, אישה כבת 40 במצב בינוני עם חבלות בגפיים העליונות ו-5 פצועים נוספים במצב קל, מתוכם 2 פועלים.

פרמדיקית מד"א נועה שלומי וחובשי מד"א אבי ריימונד ויהונתן שם טוב, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב וככה"נ 3 פועלים שנפצעו בעקבות התאונה במהלך עבודות בכביש. ראינו מספר רכבים מרוסקים עם פגיעות פח משמעותיות, בזירה היו 7 פצועים בהכרה, בניהם: פועל בשנות ה-30 לחייו שסבל מחבלות קשות בגופו, צעיר בן 22 ואישה כבת 40 שנפצעו באורח בינוני וסבלו מחבלות בגפיים. הענקנו לכלל הפצועים טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם יציב."