תאונה קשה התרחשה לפנות בוקר (חמישי) בכביש 4: מספר כלי רכב התנגשו סמוך למחלף בר אילן.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לפצועים ופינו לבתי החולים שיבא תל השומר ובילינסון 7 פצועים, בהם: גבר (פועל) כבן 30 במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית וצעיר בן 22 במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות, אישה כבת 40 במצב בינוני עם חבלות בגפיים העליונות ו-5 פצועים נוספים במצב קל, מתוכם 2 פועלים.

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

פרמדיקית מד"א נועה שלומי וחובשי מד"א אבי ריימונד ויהונתן שם טוב, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב וככה"נ 3 פועלים שנפצעו בעקבות התאונה במהלך עבודות בכביש. ראינו מספר רכבים מרוסקים עם פגיעות פח משמעותיות, בזירה היו 7 פצועים בהכרה, בניהם: פועל בשנות ה-30 לחייו שסבל מחבלות קשות בגופו, צעיר בן 22 ואישה כבת 40 שנפצעו באורח בינוני וסבלו מחבלות בגפיים. הענקנו לכלל הפצועים טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם יציב."