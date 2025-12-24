מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי טבח השבעה באוקטובר של חבר הכנסת אריאל קלנר. 53 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 48 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת שתקבע באיזו ועדה תידון ההצעה.
ראש הממשלה נתניהו נעדר מההצבעות בעקבות נאומו בטקס מסדר הכנפיים וסיום קורס טיס וסיעת אגודת ישראל נמנעה מההצבעה.
לפי ההצעה, הוועדה תמנה שישה או שבעה חברים, ותוקם בדרך של הסכמה בין סיעות הקואליציה והאופוזיציה, באישור הכנסת ברוב של 80 חברי כנסת. בהיעדר הסכמה, ייקבע הרכב שוויוני באמצעות מינוי נפרד של הקואליציה והאופוזיציה, עם מנגנון למינוי יושב ראש אחד או שניים במשותף.
עוד מוצע למנות לוועדה ארבעה מפקחים מקרב בני משפחות שכולות של חללי המלחמה, שיהיו רשאים להשתתף בדיונים, להציע שאלות ולהגיש הערות בכתב טרם פרסום הדו"ח.
לוועדה יוקנו כל הסמכויות לפי חוק ועדות חקירה, כאשר חלקן יופעלו בידי שני חברים, ובמקרה של יושבי ראש משותפים – בהסכמה. דיוני הוועדה יתקיימו בפומבי וישודרו לציבור, למעט מקרים שבהם יוחלט על דיון בדלתיים סגורות.
יוזם ההצעה, ח"כ אריאל קלנר: "מחויבותנו היא להגיע לאמת ולחשוף אותה. כד שאסון כזה לא יקרה שוב כל מערכות המדינה חייבות להיבדק. לכן נדרשת ועדת חקירה עם הסמכויות הנרחבות ביותר. ועדה שתהפוך כל אבן, תזמן כל עד ותשאל כל שאלה. לחלקים רחבים בעם אין אמון בבג"ץ ובפרט בשופט עמית. אתם רוצים ועדת חקירה ככלי לחיסול פוליטי – וזה לא יהיה. העם זקוק לוועדה של העם. אף משפחה שכולה לא תהיה שקופה. ועדה שלא תגיע לאמת היא חסרת ערך, לא נאפשר כאן טיוח".
ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד: "כל המטרה של ההצעה הזו היא לעזור לראש הממשלה לברוח מאחריות. הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, לא תתחמקו מזה. האופוזיציה לא תשתף פעולה עם הפארסה המבישה הזו. למתים שלנו מגיע יותר, לביטחון המדינה מגיע יותר. בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית אמיתית".
מוישיק
חבורת שפנים עלובים. הם יבחרו את החברים בועדה, הם ינחו אותה לבדוק הכל חוץ מתקופת שלטון מלאך החבלה, הם ינחו לקבוע כי האשמה נעוצה, בשב"כ, צה"ל, במפגינים, במערכת המשפטית ורק...
בני
לך הביתה... טמבל... מה אתה חושב שניתן לך ולחברים שלך לטייח כמו בפרשת הפצרית??? טובי בנינו הלכו במלחמה הזו ואנחנו רוצים לדעת מה קרה . לך תבקש מהחברים שלך עודה וטיבי לנגב לך את הדמעות , אדיוט16:21 24.12.2025
בני , מומלץ לך לעבור השתלת מוח ... הממשלה תמנה את וועדת החקירה ... את פרק הזמן ... את השאלות ... וזו תהיה וועדה לחקר האמת ? כמה טפש צריך להיות כדי לחשוב שזו ועדה שתגיע לחקר האמת ...
מי אישר צוללות מתקדמות למצרים מאחורי גבה של הצמרת הצבאית ? מי הביא את ישראל למקום שארה"ב מוכרת מטוסי חמקן לקטארים , לסעודים , ולתורכים ? מי דאג לקטאר וסעודיה לברית הגנה עם ארה"ב? מי סדר כור גרעיני לסעודים ? מי הפך את ישראל למדינה מצורעת? מי משאיר אחריו 3 ירידות דרוג אשראי וחובות של 400 מיליארד ש"ח? מי משאיר אחריו שורה ארוכה , ארוכה , של גויות ? מי מחק דור שלם ?18:33 24.12.2025
רותם
להמשיך הלאה בכל הכוח עם ישראל רוצה מדינה יהודית ישראלית.15:57 24.12.2025
בגלל זה רוב היהודים חיים בחו"ל...
.18:31 24.12.2025
חבל
לא יכולת ליפול בעזה במקום אנשים יקרים שהלכו לנו שם...18:37 24.12.2025
האשמים יחקרו את עצמם
זוועת עולם16:49 24.12.2025
בני
זה מאוד פשוט-מי שמתנגד לועדה פריטטית -יש לו מה להסתיר ולכן הוא פוחד ממנה ורוצה לשלוט בה -זה כל האירוע16:19 24.12.2025
האשמים יחקרו את עצמם
בני
רותם
בגלל זה רוב היהודים חיים בחו"ל...
.18:31 24.12.2025
חבל
לא יכולת ליפול בעזה במקום אנשים יקרים שהלכו לנו שם...18:37 24.12.2025
מוישיק
בני
בני , מומלץ לך לעבור השתלת מוח ... הממשלה תמנה את וועדת החקירה ... את פרק הזמן ... את השאלות ... וזו תהיה וועדה לחקר האמת ? כמה טפש צריך להיות כדי לחשוב שזו ועדה שתגיע לחקר האמת ...
מי אישר צוללות מתקדמות למצרים מאחורי גבה של הצמרת הצבאית ? מי הביא את ישראל למקום שארה"ב מוכרת מטוסי חמקן לקטארים , לסעודים , ולתורכים ? מי דאג לקטאר וסעודיה לברית הגנה עם ארה"ב? מי סדר כור גרעיני לסעודים ? מי הפך את ישראל למדינה מצורעת? מי משאיר אחריו 3 ירידות דרוג אשראי וחובות של 400 מיליארד ש"ח? מי משאיר אחריו שורה ארוכה , ארוכה , של גויות ? מי מחק דור שלם ?18:33 24.12.2025
