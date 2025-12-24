אושר בטרומית: ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לבדיקת אירועי טבח השבעה באוקטובר. יוזם ההצעה, ח"כ קלנר: "העם זקוק לוועדה של העם. לחלקים רחבים בעם אין אמון בבג"ץ ובפרט בשופט עמית"

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית-לאומית לאירועי טבח השבעה באוקטובר של חבר הכנסת אריאל קלנר. 53 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 48 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת שתקבע באיזו ועדה תידון ההצעה.

ראש הממשלה נתניהו נעדר מההצבעות בעקבות נאומו בטקס מסדר הכנפיים וסיום קורס טיס וסיעת אגודת ישראל נמנעה מההצבעה.

לפי ההצעה, הוועדה תמנה שישה או שבעה חברים, ותוקם בדרך של הסכמה בין סיעות הקואליציה והאופוזיציה, באישור הכנסת ברוב של 80 חברי כנסת. בהיעדר הסכמה, ייקבע הרכב שוויוני באמצעות מינוי נפרד של הקואליציה והאופוזיציה, עם מנגנון למינוי יושב ראש אחד או שניים במשותף.

עוד מוצע למנות לוועדה ארבעה מפקחים מקרב בני משפחות שכולות של חללי המלחמה, שיהיו רשאים להשתתף בדיונים, להציע שאלות ולהגיש הערות בכתב טרם פרסום הדו"ח.

לוועדה יוקנו כל הסמכויות לפי חוק ועדות חקירה, כאשר חלקן יופעלו בידי שני חברים, ובמקרה של יושבי ראש משותפים – בהסכמה. דיוני הוועדה יתקיימו בפומבי וישודרו לציבור, למעט מקרים שבהם יוחלט על דיון בדלתיים סגורות.

יוזם ההצעה, ח"כ אריאל קלנר: "מחויבותנו היא להגיע לאמת ולחשוף אותה. כד שאסון כזה לא יקרה שוב כל מערכות המדינה חייבות להיבדק. לכן נדרשת ועדת חקירה עם הסמכויות הנרחבות ביותר. ועדה שתהפוך כל אבן, תזמן כל עד ותשאל כל שאלה. לחלקים רחבים בעם אין אמון בבג"ץ ובפרט בשופט עמית. אתם רוצים ועדת חקירה ככלי לחיסול פוליטי – וזה לא יהיה. העם זקוק לוועדה של העם. אף משפחה שכולה לא תהיה שקופה. ועדה שלא תגיע לאמת היא חסרת ערך, לא נאפשר כאן טיוח".

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד: "כל המטרה של ההצעה הזו היא לעזור לראש הממשלה לברוח מאחריות. הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, לא תתחמקו מזה. האופוזיציה לא תשתף פעולה עם הפארסה המבישה הזו. למתים שלנו מגיע יותר, לביטחון המדינה מגיע יותר. בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית אמיתית".