הצעת הנישואים המרגשת של יעקב להלל ב"ווארט" הסתיימה בפרידה כואבת רגע לפני החופה. מכתבי הפרידה, הציטוטים והרגע שבו הסיפור נגמר

הצעת הנישואים של יעקב להלל הייתה אחד הרגעים המרגשים בעונה של ווארט. השניים נסעו יחד ליער, יעקב שאל את הלל אם היא סומכת עליו, כיסה את עיניה במטפחת – והיא, בלי להסס, הלכה אחריו בעיניים עצומות.

"לא חשבתי שאגיע למעמד כזה"

כשהגיעו לנקודת ההצעה, יעקב עצר מולה ופתח בווידוי כן וחשוף. הוא סיפר שמעולם לא חשב שיגיע לרגע כזה – עד שהיא נכנסה לחייו. בדבריו תיאר את הלל כמי שהיא עבורו: אדם מעניין, מסקרן, מפתיע וצבעוני, מלאת חיים, חן וטוב.

הוא המשיך ודיבר על החיבור העמוק שהוא מרגיש אליה, על תחושת השלמות והשקט שהיא מעניקה לו, ועל כך שמעולם לא הרגיש כל כך נעים עם מישהי. בין הדמעות וההתרגשות, הוא הוסיף משפט שנגע בלב הצופים: החיבור שלה לקב״ה מרגש ומעורר בו השראה, ואם היה נשאל במי היה בוחר להיות אמא לילדיו, הבחירה שלו הייתה בה.

ההצעה הכפולה

ואז הוא כרע ברך והציע לה פעמיים: פעם בעברית ופעם בספרדית. עבור הלל, שגדלה בקולומביה למשפחה קתולית והתגיירה, זה היה רגע של שייכות, חיבור וזהות – ואהבה שנראתה שלמה.

רגע לפני החופה – הכול מתפרק

אלא שהרגע הזה לא החזיק מעמד. לקראת הכניסה לחופה החלו לצוף חילוקי דעות, פערים שלא הצליחו להיסגר וריחוק שהלך והעמיק. בסופו של דבר – הקשר נותק.

מכתבי פרידה ולב שבור

בפרק ששודר אתמול (שלישי), השניים נפרדו באופן רשמי, וסיפור האהבה הסתיים במכתבי פרידה כואבים. הלל כתבה: "סליחה ומחילה על הפערים שלא הצלחנו לגשר עליהם". יעקב השיב: "סליחה על הפעמים שלא הצלחתי להכיל אותך, ששפטתי אותך ושפגעתי בך".

כך הסתיים סיפורם של יעקב והלל בתוכנית.