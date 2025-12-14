יעקב ברדוגו התפוצץ היום לאחר שפורסם כי בכירים בפרקליטות מסרו עדות בפרשת הפצ"רית ואמר: "להם אין שיבוש הליכי חקירה? מדובר בחבורה של פושעים!"

יעקב ברדוגו התייחס כעת (ראשון) לפרסום לפיו בכירים במערכת המשפט זומנו לתת עדות בפרשת הפצ"רית ואמר: "נחשף היום שבכירי הפרקליטות האמונים על שלטון החוק בישראל – זומנו לחקירה כאחרוני העבריינים שהבאישו את שם ישראל בעולם. ואני שואל: מדוע העדות הזו לא הפכה לחקירה באזהרה?

הרי אם זה היה בלשכת ראש הממשלה הם היו נחקרים במרתפי השב"כ והיה נאסר עליהם לשוב לתפקידם. להם אין שיבוש הליכי חקירה? מדובר בחבורה של פושעים!".

נזכיר כי על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, בין הבכירים שמסרו עדות במשטרה היו העוזר הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה ד״ר חגי הרוש והמשנה לפרקליט המדינה עו״ד אלון אלטמן. יחד איתם מסרו עדות גם פרקליטה בכירה בלשכת אלטמן, וכן פרקליטה בכירה במחלקת בג״צים שהייתה אחראית על התגובה לבג״ץ בעניין בדיקת הדלפת הסרטון.

נזכיר כי בשבוע שעבר דווח כי חגי הרוש פסל את עצמו מעיסוק בפרשת הפצ״רית, על רקע מעורבות לשכת היועמ״שית באירוע בדיקת הדלפת הסרטון והתגובה לבג״ץ. גם ליועמ״שית בהרב מיארה הומלץ שלא לעסוק בפרשה בשל ניגוד עניינים, אך היא התעקשה לטפל בפרשה. בהמשך היועצת המשפטית במשרד המשפטים יעל קוטיק מנעה ממנה לטפל בפרשה.

ממשרד המשפטים לא נמסרה תגובה.